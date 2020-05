Meuselwitzer Stadtrat will wieder tagen – unter scharfen Auflagen

Meuselwitz

Der politische Betrieb in Meuselwitz kommt langsam wieder in Schwung. Ab diesem Monat sollen Stadtrat und Ausschüsse wieder zu Sitzungen zusammen kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Ausgenommen ist im Mai aus zeitlichen Gründen dagegen zunächst noch der Betriebsausschuss.

Neuer Sitzungsort , gestrichene Fragestunde

Um den aktuellen Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise Rechnung zu tragen, sollen die Sitzungen statt wie bisher im Rathaus und der Orangerie in der Schnaudertalhalle durchgeführt werden. Für Teilnehmer und Besucher gelten dann teils scharfe Sicherheitsmaßnahmen.

So sind interessierte Gäste angehalten gut abzuwägen, ob ihre Teilnahme an den Sitzungen zwingend nötig ist. Beschlussvorlagen und Niederschriften, so die Mitteilung, seien weiterhin auf der Internetseite der Stadt einsehbar. Auch die Entscheidungen über Beschlüsse würden weiter im Amtsblatt bekannt gemacht. Um die Sitzungsdauer so kurz wie möglich zu halten, werden zudem vorerst keine Bürgeranfragen mehr zugelassen. Stattdessen haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen schriftlich bis sechs Arbeitstage vor der Sitzung an den Bürgermeister zu richten. Dies ist per Post (Rathausstraße 1, 04610 Meuselwitz), per Mail (info@meuselwitz.de) sowie per Fax (03448 3498) möglich.

Maskenpflicht, Dokumentation und möglicher Ausschluss

Gemäß der geltenden Verordnungen werden auch in Meuselwitz Teilnehmer von Sitzungen ausgeschlossen, die Symptome einer Covid-19-Erkrankung oder generelle Erkältungssymbole aufweisen. Wer Kontakt zu einer infizierten Person hatte und daher als ansteckungsverdächtig gilt, darf ebenfalls nicht an den Sitzungen teilnehmen und die Sitzungseinrichtungen betreten.

Um etwaige Infektionen nachverfolgen zu können und um zu dokumentieren, dass keine Erkältungssymptome vorliegen, sind zudem alle Sitzungsteilnehmer und Gäste verpflichtet, eine schriftliche Teilnahme- und Symptom-Erklärung abzugeben. Basierend auf der Verordnung des Freistaats sowie den Empfehlungen des Gesundheitsamtes werden darin etwa Fragen nach Symptomen oder Kontakten zu Infizierten gestellt, so der Meuselwitzer Datenschutzbeauftragte Ronny Dathe. Auch Adressangaben werden erfasst, „um etwaige Infektionsketten verfolgen zu können“. Die Löschfrist für die Erklärung beträgt acht Wochen zum Monatsende.

Während der Sitzungen sind alle Teilnehmer verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dazu können Stoffmasken, Schals, Tücher, Hauben und Kopfmasken dienen. Sie sollten eng anliegen und gut sitzen. Auch eigenes Schreibmaterial sollten Teilnehmer mitbringen. Wer gegen die Auflagen verstößt oder fahrlässig zuwiderhandelt, werde von den Sitzungen ausgeschlossen, so die Verwaltung.

