Meuselwitzer Tartanbahn-Sanierung steht vor nächster Hürde

Meuselwitz

Wie geht es weiter mit der Tartanbahn auf der Sportanlage am Penkwitzer Weg in Meuselwitz? Eigentlich sollte diese Frage längst abschließend beantwortet sein, hatte sich doch der Bauausschuss der Schnauderstadt die Vergabe der nötigen Planungsleistungen zur Sanierung der Bahn bereits im September aufs Tableau genommen. Inzwischen steht allerdings fest: Das Vorhaben wird noch einmal deutlich teurer als gedacht. Darüber hatte Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) zur jüngsten Stadtratssitzung informiert.

Insgesamt fallen für die Planung und Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen an der reichlich in Mitleidenschaft gezogenen Bahn rund 292 000 Euro an. Ursprünglich war die Stadt von noch gut 178 000 Euro ausgegangen. Die Preissteigerung begründet sich in den Ergebnissen des neuen Schadensgutachtens, das im Zuge der Planungen erstellt worden sei, erklärt Bauamtsleiterin Kathrin Seifert. „Dabei sind auch Wurzelschäden und weiterer höherer Verschleiß entdeckt worden.“

Anzeige

Höhere Kosten erhöhen auch den städtischen Eigenanteil

Zwar stehe nach wie vor eine Förderung für das Vorhaben zur Verfügung – allerdings sei diese auf vierzig Prozent gedeckelt. „Dadurch erhöht sich der städtische Eigenanteil auf rund 68 000 Euro“, so Seifert. Geld, dass die Schnauderstadt nicht ohne weiteres aus der Portokasse nehmen kann.

Entsprechend habe man inzwischen bereits einen Antrag auf Erhöhung der Förderung gestellt. Parallel versuche man die Auswirkungen auf das Stadtsäckel zu mindern, indem man die Finanzierung der Maßnahme auf breitere Schultern verteilen möchte, wie Seifert erklärt. So seien etwa Gespräche mit dem Landratsamt geplant, da die einzige 400-Meter-Bahn des Kreises auch für den Schulsport genutzt werde.

Rathaus will an Zeitplan festhalten

Parallel dürften auch lokale und regionale Sportvereine ein waches Auge auf den Fortgang der Sanierung werfen. Durch die Schäden sind höherklassige Wettkämpfe derzeit nicht möglich, auch verschiedene Leichtathletikvereine, die die Anlage nutzen, können nicht in gewohntem Umfang trainieren (OVZ berichtete).

Ungeachtet der neuen Widrigkeiten möchte man im Rathaus am bisherigen Zeitplan festhalten. „Die Ausschreibung der Arbeiten soll nach Möglichkeit noch dieses Jahr erfolgen“, kündigt Bauamtsleiterin Seifert an. Mit einer Vergabe sei dann nicht vor Januar zu rechnen.

Von Bastian Fischer