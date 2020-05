Meuselwitzer Vize-Bürgermeister verhängt wegen Steuerausfällen Haushaltssperre

Meuselwitz

In Abwesenheit des seit etwa 14 Tagen erkrankten Meuselwitzer Bürgermeisters Udo Pick ( FDP) hat dessen erster Stellvertreter, Klaus Peter Liefländer (UWG), am Dienstag eine Haushaltssperre für die Stadtverwaltung verhängt. Grund sind ungeplante Einnahmeausfälle. So seien bislang 496 000 Euro weniger an Gewerbe-, Umsatz- und Einkommenssteuer zu verzeichnen, sagte Liefländer zur Stadtratssitzung am Mittwoch, die Corona-bedingt erstmals in der Schnaudertalhalle stattfand.

Die Haushaltssperre zwingt die Verwaltung, nur noch bestimmte Pflichtausgaben tätigen zu dürfen. Liefländers Worten zufolge sollen den Kommunen drei Viertel aller krisenbedingten Steuerausfälle vom Land erstattet werden. Darauf hoffe man nun.

