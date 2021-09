Meuselwitz

Zehn Wochen: So viel Zeit geht noch ins Land, bevor in Meuselwitz ein Urnengang bevorsteht, der das Potenzial besitzt, historisch zu werden.

Die AfD geht dabei mit einem starken Kommunalwahlergebnis als vermeintlicher Favorit ins Rennen. Ein Sieg ihres Kandidaten – wer am Ende auch immer auf dem Wahlzettel steht – erscheint alles andere als unwahrscheinlich.

Armutszeugnis für Parteienlandschaft

Ein Armutszeugnis ist hingegen, was in der restlichen Parteienlandschaft der Schnauderstadt zu beobachten ist. Noch sind zwar vier Wochen Zeit bis zur Bewerbungsfrist: Dass aber nahezu alle Fraktionen offenbar nicht in der Lage sind, eigene Kandidaten zu präsentieren, lässt tief blicken. Ganz offenkundig ist es nicht gelungen, dem stetig älter werdenden Personal frischen Wind hinzuzufügen, junge Mitstreiter zu gewinnen, die sich Verantwortung für ihre Stadt zutrauen. Das könnte sich nun bitter rächen.

Hoffnungen ruhen auf Liefländer

So ruhen die Hoffnungen auf Vizebürgermeister Klaus-Peter Liefländer. Der hat in jüngerer Vergangenheit bewiesen, dass er die nötige Fachkompetenz mitbringt, um Meuselwitz durch die nach wie vor schwierige Haushaltslage zu manövrieren. In Liefländers kurzem Interim im Chefsessel ist mitunter mehr angeschoben worden, als unter Bürgermeister Udo Pick ins sechs Jahren.

Personenwahl könnte AfD in Karten spielen

Allerdings: Eine Bürgermeisterwahl bleibt letztlich immer eine Personenwahl. Hier könnte der AfD in die Karten spielen, dass ihre Gesichter zumindest in der Kernstadt bekannt sind. Man kennt und schätzt sich in Meuselwitz – auch unabhängig vom Parteibuch. Dass Liefländer hingegen sowohl seine westdeutschen Wurzeln als auch sein Wohnort im von einigen Meuselwitzern immer noch ungeliebten Wintersdorf zur Last werden kann, hat die vorige Bürgermeisterwahl bewiesen. Auch damals wählten die Schnauderstädter mit Udo Pick einen der „ihren“ zum Rathauschef – die Frage nach der Kompetenz, das wurde in der Folge deutlich, spielte nur eine untergeordnete Rolle.

Wahl besitzt enorme Sprengkraft

Am Ende ist es an den Wählern zu entscheiden, wie es mit Meuselwitz weitergehen soll. Als Kommune, die auf den vermeintlich sicheren Kandidaten und Stabilität in der Verwaltung setzt. Oder als die erste Stadt in Deutschland, in der die AfD aus dem Stand den Chefposten im Rathaus erringen kann.

Sicher ist schon jetzt: Diese Wahl besitzt eine enorme Sprengkraft – und dürfte so spannend wie lange nicht werden.

Von Bastian Fischer