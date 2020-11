Meuselwitzer Wasserwand kann bald wieder sprudeln

Meuselwitz

Lange hat es gebraucht, nun ist es geschafft: Die Wasserwand vor dem Meuselwitzer Rathaus soll bald wieder sprudeln. Die nötigen Arbeiten zur Instandsetzung, informierte Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) unlängst zur Stadtratssitzung, seien abgeschlossen. Ab kommenden Frühling könne das Bauwerk wieder in Betrieb gehen, heißt es dazu auch aus dem städtischen Bauamt.

Es war nicht die erste Reparatur des im Frühjahr 2004 in Betrieb genommenen Objekts. Bereits zehn Jahre später waren erste Arbeiten nötig geworden. Der Zahn der Zeit hatte an der Zisterne sowie am Wasserbecken und der eigentlichen Wasserwand genagt. Richtig in Betrieb ging das Spiel seitdem nicht mehr, nur partiell sprudelte das Nass vor dem Rathaus. Auch die neuerliche Instandsetzung fiel recht umfangreich aus: So war der Betriebsraum durchnässt, das Becken undicht, die Anlage zudem nicht durch eine Wanne gesichert (OVZ berichtete).

Mittelfristig umfassendere Sanierung nötig

Die neuerlichen Ausbesserungen, in deren Zuge die Wartungsfugen abgedichtet wurden, dürften indes nicht die letzten geblieben sein, wie Bauamtsleiterin Kathrin Seifert erklärt. Mittelfristig sei eine umfangreichere Sanierung notwendig. „Die mit der Reparatur beauftragte Firma hat angezeigt, dass die Bausubstanz wohl Undichten aufweist. Diese sind allerdings nur schwer zu lokalisieren.“ Um zu verhindern, dass die Wand sukzessive weiter Wasser verliere, sei vermutlich in vier bis fünf Jahren eine umfangreichere Sanierung nötig. „Wir werden wohl noch mal Geld in die Hand nehmen müssen“, so Seifert.

