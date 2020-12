Meuselwitzer Wochenmarkt-Händler sorgen für Kritik im Stadtrat

Meuselwitz

Eberhard Hanisch war sichtlich irritiert: Die Gegebenheiten auf dem Meuselwitzer Wochenmarkt, so der SPD-Stadtrat zur jüngsten Sitzung des Gremiums am Mittwochabend, gingen ihm nicht in den Kopf. Dort seien in dieser Woche, neben Nahrungsmittelanbietern, auch mehrere Stände präsent gewesen, an denen Non-Food-Artikel, wie etwa Bekleidung, verkauft wurden. Das sehe er, gerade angesichts der Tatsache, dass im neuerlichen Corona-Lockdown auch die Geschäfte in der Meuselwitzer Innenstadt schließen mussten, durchaus kritisch. „Warum ist das erlaubt?“

Stadt: Marktausgestaltung rechtlich möglich

Eine abschließende Antwort auf diese Frage wurde – zumindest für alle Anwesenden hörbar – zur Sitzung im Wintersdorfer Kulturhaus zunächst nicht gegeben. Allerdings habe ihm Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) in einer Sitzungspause erklärt, dass die Anwesenheit der Non-Food-Händler zum Markt wohl rechtlich gedeckt sei, so Hanisch gegenüber der LVZ.

Eine Einschätzung, die auch von Seiten der Verwaltung geteilt wird. Man habe sich dahingehend beim Kreis rückversichert, so der amtierende Ordnungsamtsleiter Ronny Dathe. „Die Allgemeinverfügung lässt zu, dass Wochenmärkte stattfinden, und auch unsere Marktsatzung erlaubt Non-Food-Stände“, erklärt er auf LVZ-Nachfrage. Entsprechend könnten die Kommunen die Zusammensetzung der Markthändler nach eigenem Ermessen festlegen.

Das die so erzeugte Schere zwischen ortsansässigen Gewerbetreibenden und mobilen Händlern für Unmut sorgen könne, sei auch aus Sicht der Verwaltung verständlich. „Aber wir haben die Schließung der Läden ja nicht angeordnet“, sieht Dathe die letztendliche Verantwortung auf Landes- und Bundesebene.

Schnauderstadt auf Sonderweg

Mit der Entscheidung beschreitet die Schnauderstadt indes offenbar einen Sonderweg. Denn andernorts im Kreis wird in Sachen Wochenmarkt-Händler mit strikteren Regeln hantiert. So finden etwa in Altenburg Händler, die Kleidung oder Accessoires anbieten, vorerst keinen Platz. „Wir haben unseren Markt bewusst auf Lebensmittel für den Grundbedarf beschränkt“, erklärt Marcel Schmidt, Referent des Oberbürgermeisters, auf Nachfrage. Während fast alle Geschäfte ringsum schließen müssten, wäre ein derartiges Marktangebot auch nicht vermittelbar gewesen. „Ich kann nicht den Portemonnaie-Laden schließen und direkt davor Geldbörsen verkaufen lassen“, fasst es Schmidt zusammen.

Ob auch in Meuselwitz bald eine Kehrtwende folgt, ist derzeit noch offen. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier noch reagieren“, teilt Ronny Dathe mit.

Von Bastian Fischer