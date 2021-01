Meuselwitzer Wochenmarkt startet kommende Woche wieder

Rolle rückwärts in der Schnauderstadt: Ab kommendem Mittwoch soll es in Meuselwitz wieder einen Wochenmarkt geben. In den vergangenen Tagen war die Kritik an der generellen Absage des Angebots durch die Rathausspitze immer größer geworden. Allerdings scheint die bei der Entscheidung zur Rückkehr keine große Rolle gespielt zu haben.