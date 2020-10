Meuselwitzer kommt am Landgericht Gera mit blauem Auge davon – Bewährung

Meuselwitz/Gera

Yannick Herrmann* bereut, was er getan hat. „Ich würde es gerne rückgängig machen“, sind seine letzten Worte, bevor ihn die 2. Strafkammer des Landgerichts Gera am Mittwoch zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Meuselwitzer weiß, dass er damit gut bedient ist. Schließlich ging es um 45-fachen schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes. Bei einem dieser Fälle handelte es sich um eine anale Vergewaltigung.

Jugendstrafrecht und Geständnis mildern Strafe

Dass der 26-Jährige dennoch „mit einem blauen Auge“ davonkam, wie der Vorsitzende Richter Berndt Neidhardt sagte, hat mehrere Gründe. Die liegen vor allem in ihm selbst. Denn Herrmann ist nicht vorbestraft und zur Tatzeit zwischen März und September 2015 war er noch 20 Jahre, damit heranwachsend und laut Neidhardt reifeverzögert, so dass die Kammer das mildere Jugendstrafrecht anwendete. Ohne wäre er allein für die Vergewaltigung mit mindestens zwei Jahren dabei gewesen.

Außerdem ersparte Herrmann dem Opfer, seiner damals 13-jährigen Freundin, durch „sein unumwundenes, vollumfängliches Geständnis“ eine belastende Aussage, wie Staatsanwältin Anna Koch bemerkte. Auch habe er „sich reuig gezeigt“ und zwar nicht erst, als man ihm etwas nachgewiesen habe, sondern „direkt nach der Tat“. Mehr noch. Ohne ihn wäre die Sache nie vor Gericht gelandet. Schließlich wollte seine frühere Freundin ihn gar nicht anzeigen.

Einvernehmlicher Sex als Kindesmissbrauch

Doch der Reihe nach. Bei einem Fest Anfang 2015 waren sich der seinerzeit 20-Jährige und das frühreife Mädchen näher gekommen. Beide kannten sich durch den Bruder des Opfers, mit dem Herrmann zur Schule gegangen war. Trotz des Altersunterschieds von sieben Jahren entwickelte sich eine Liebesbeziehung, von der auch die Eltern das Mädchen nicht abbrachten.

Es dauerte nicht lange, da schlief das Pärchen miteinander, weil es beide wollten – Hermann war jedoch nicht ihr erster Sexualpartner. Zum Sex kam es immer an den Wochenenden, wenn sie bei ihm übernachten durfte. Manchmal aber auch bei ihr. In der Regel zwei Mal, „an guten Wochenenden auch öfter“, sagte das Mädchen bei der Polizei, was die Fallzahl erklärt. Dass das einvernehmlich geschah, macht keinen Unterschied, weil Sex mit Unter-14-Jährigen laut Gesetz immer Missbrauch von Kindern ist.

Vergewaltigung unter Drogen

Die Eltern des Mädchens ahnten davon nichts. Das änderte sich auch nicht, als sie Anfang September 2015 aufgelöst und spät ihren Vater anrief und bat, sie abzuholen. Vorher hatte sie Herrmann noch gesagt, dass Schluss sei. Es war der Abend der Vergewaltigung.

Diesmal hatte der Meuselwitzer das „Nein“ seiner Freundin nicht akzeptiert. Das führte er darauf zurück, dass er bei einer Party an jenem Abend synthetische und aufputschend wirkende Drogen in Form von Badesalzen oder Duftmischungen, sogenannte Legal Highs, geraucht hatte. Dadurch offenbar enthemmt, packte er sie mit einer Hand an den Haaren, drückte sie mit der anderen aufs Bett herunter, wälzte sich auf sie und drang gewaltsam in den Po seiner schreienden Freundin ein.

Mädchen blockt Entschuldigungsversuche ab

Direkt danach tat es ihm leid. Er heulte und ritzte sich – sie später auch. Beide begaben sich in Behandlung. Er wollte sich entschuldigen. Aber sie blockte ab. Heraus kam die Geschichte erst, als Herrmann Jahre später in einer WhatsApp-Gruppe, zu der auch Freunde und der Bruder des Opfers gehörten, schrieb, dass er sie vergewaltigt habe. So bekamen die Eltern Wind davon und erstatteten Anzeige.

Das Urteil, das neben der zweijährigen Bewährungsstrafe auch noch 200 Stunden gemeinnützige Arbeit und den Gang zur Drogenberatung enthält, ist bereits rechtskräftig. Dafür hatte Staatsanwältin Koch zuvor plädiert. Mit ihrem Antrag überzeugte sie nicht nur die Kammer, sondern auch Herrmanns Verteidiger Michael Eißner. Der Anwalt schloss sich diesem bis auf die Strafhöhe – er hielt ein Jahr acht Monate für angemessen – an.

Von Thomas Haegeler