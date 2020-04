Meuselwitzer nähen Masken statt Matten – im Auftrag der Regierung

Meuselwitz

Besondere Zeiten erfordern besondere Entscheidungen. So kann es passieren, dass ein Meuselwitzer Unternehmen mit ausgewiesenen Kompetenzen im Fußbereich nun auch für Mund und Nase aktiv wird.

Ab Dienstag, so bestätigt die Hanns Glass GmbH & Co. KG, werden in dem Betrieb in der Altenburger Straße auch Stoffmasken genäht. Einige Maschinen sind bereits umgerüstet, die kochfeste Baumwolle und Gummibänder bestellt. Außerdem sollen bei dem Autofußmatten-Hersteller auch Schutzmasken nach FFP2-Standard in Serie gehen.

Der Freistaat hat angefragt

Hintergrund ist eine Initiative des Freistaates. So sind die Meuselwitzer nun Teil eines neuen Thüringer Unternehmenskonsortiums, zudem auch die Firmen Thorey Gera Textilveredlung GmbH, ruhlamat GmbH aus Gerstungen und die 3D-Schilling GmbH aus Sondershausen/Oberspier gehören. Das Konsortium, so berichtet das Wirtschaftsministerium, habe Prototypen für zertifizierte antivirale Schutzmasken nach FFP-Standard entwickelt und plane die Aufnahme der Serienproduktion.

„Bevor es losgehen kann, ist allerdings ein aufwendiges Prüfverfahren zu durchlaufen“, schildert Lydia Kutschke, Teamleiterin Entwicklung bei Hanns Glass. „Die FFP2-Masken sind dreilagig, dürfen bestimmte Partikel nicht durchlassen, jedoch auch keinen zu großen Atemwiderstand haben und müssen über eine gewisse Tragedauer bequem zu nutzen sein.“ Hohe Ansprüche an eine handgefertigte Maske. „Aber das Land unterstützt uns hier, wird stehen im regelmäßigen Austausch.“ Laut Ministerium wird das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland in Greiz als akkreditierte Prüfstelle für Atemmasken die erforderlichen Tests vornehmen.

100 000 Exemplare pro Tag werden gebraucht

Die FFP2-Masken des Konsortiums sollen den rund 50 000 Beschäftigten in Krankenhäusern und in der (teil-)stationären Pflege zugutekommen – bis zu 100 000 Exemplare würden pro Tag benötigt. Die Produktion solle dazu beitragen, einen Teil dieses Bedarfs aus Thüringen heraus zu decken, erklärt das Ministerium. Die Stoffmasken, mit denen die Meuselwitzer zunächst starten, würden in Zusammenarbeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft vertrieben, zum Beispiel an große Lebensmittelproduzenten, heißt es von Hanns Glass.

Von Fußmatten zu Schutzmasken: Geht das ohne Weiteres? „Na klar. Wir haben viele Frauen, die super nähen können, und wir haben Nähmaschinen“, sagt Lydia Kutschke. Die Nadel für die Masken sind aber feiner als die für Matten. Außerdem sei für das neue Produkt ein Extra-Bereich geschaffen worden, mit besonderen Hygienevorkehrungen.

Es lohnt sich doppelt

Fußmatten werden bei Hanns Glass trotzdem weiter produziert. Aber seit die Autohersteller ihre Produktion heruntergefahren haben, seien die Aufträge für den Meuselwitzer Zulieferer zurückgegangen. „So hat die Maskenproduktion gleich einen doppelten Effekt“, konstatiert die Teamleiterin Entwicklung. „Wir unterstützen das Land bei der Beseitigung eines Engpasses und wirken im eigenen Unternehmen der Kurzarbeit entgegen.“

Von Kay Würker