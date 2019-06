Altenburg/Meuselwitz

Das Darknet, der verborgene Teil des Internets, war sein täglicher Tummelplatz. Mädchen und Jungen von null bis zehn Jahren hatte er dort im Katalog kinderpornografischer Seiten ausgewählt und bis Anfang 2018 Tausende Bilder und Videos heruntergeladen. Der Meuselwitzer gab sich den Nutzernamen „pedofather“ und beließ es nicht dabei, für den Eigengebrauch zu konsumieren. Im Dezember schaltete er eine Anzeige in diesem gut geschützten digitalen Raum. Dort bot der kinderlose Informatiker seine vermeintlichen sieben Nachkommen für sexuelle Handlungen an – vom Säugling bis zum Teenager.

Ein vermeintlicher Interessent meldete sich, der sich später als verdeckter Ermittler entpuppte und den 33-Jährigen letztlich auffliegen ließ. Der Besitz von Kinderpornografie und das Verbreiten eben jener wurden ihm am Montag im Amtsgericht Altenburg zur Last gelegt. Ein Geständnis, stabile soziale Verhältnisse und die Aussicht auf erfolgversprechende Therapiemaßnahmen brachten ihm zwei Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung.

Richter: „Niemand tut so etwas ohne entsprechende Neigungen“

Immer, wenn der großgewachsene IT-Mann Rede und Antwort stehen musste, überlegte er lange. Den Blick fest auf die Akten geheftet. Die Stimme dünn, nahezu heiser. Er formulierte seine Sätze so kurz wie möglich. Wie ein Lehrer fragte der Richter Alexander Reichenbach nach der Motivation des 33-Jährigen, nach seinen sexuellen Neigungen zu Kindern. Letztere bestritt der Beklagte zunächst. Mehr sei er durch einen Zufall auf die Seite aufmerksam geworden und war dann überrascht „wie einfach es war, an solche Datenmengen zu kommen“.

Anschließend bescheinigte er, dass er es reizvoll gefunden hätte, andere Nutzer an der Nase herumzuführen. Nicht mehr als ein perverser Streich also? Der Richter glaubte nicht dran. „Ich hatte viele solcher Fälle wie ihren und nie war es nichts Sexuelles. Niemand tut so etwas ohne entsprechende Neigungen.“ Dass das Eingeständnis einer sexuellen Fehlorientierung hart und schambehaftet sei, verstehe er, so Richter Reichenbach. Aber es als Jux und Tollerei herunterzuspielen? Damit wäre der Beklagte nicht nur nicht ehrlich zu sich selbst, sondern riskiere auch vor geltendem Recht die volle Härte.

Sichtlich beeindruckt vom erhobenen Zeigefinger des Richters ging der Meuselwitzer noch mal in sich. Schwieg lange. Quälend lange. Bis er zugab, das ein oder andere Mal erregt gewesen zu sein beim Anblick des einschlägigen Materials.

Enorme Anzahl von Kleinkind-Bildern

„Aber keine Kleinkinder und Babys“, versicherte er unbeholfen. „Eher die schon älteren.“ Außerdem, schoss er hastig hinterher, habe er auch Kontakt zu Gleichaltrigen. Führte schon einige längere Beziehungen mit Frauen. Mit hochgezogenen Brauen ließ der Staatsanwalt seinen Blick über die vielen Seiten Material schweifen: unzählige Tabellen, die verschiedene Dateiformate mit düsterem Inhalt listen. „Ich habe schon viel in meinem 20 Jahren gesehen. Aber diese Menge an Bildern, auf denen sehr, sehr junge Kinder zu sehen sind, hat selbst mich erschreckt.“

Ein Widerspruch zur Aussage des Beklagten, den der nicht recht aufzuklären wusste. „Vermutlich waren die Bilder zufällig in den Download-Paketen dabei“, so das schmallippige Bekenntnis. Die Dateien habe er nämlich nicht einzeln, sondern immer im Verbund bekommen.

Protokolle, die sprachlos machen

Noch etwas anderes schockierte den sonst recht resoluten Staatsanwalt: „Als ich die Chatprotokolle gelesen habe, das war schon harter Stoff.“ Eine Aneinanderreihung von Grausamkeiten. Auch wenn sie „glücklicherweise“ nur der Fantasie des Beklagten entsprangen. Denn die Kinder, die er seinem Interessenten anbot, existierten nicht.

Dennoch: Mehrfach setzte sich der 33-Jährige mit dem Nutzer in Kontakt. Der verdeckte Ermittler spielte das Spiel mit, stachelte den Informatiker immer weiter an. Gesprächswechsel, die anekeln. Um die Inszenierung glaubhaft zu machen, versendete er ab und an noch Bilder von entblößten Kleinkindern. Auf einigen ist ein männliches Geschlechtsteil zu erkennen.

Anfängerfehler eines Fachmanns

Das Ziel des Ermittlers: Ein Treffen. Nachdem sie einen Termin vereinbarten, machte der 33-Jährige jedoch kurz vorher einen Rückzieher. Er habe gemerkt, „dass das Ganze aus dem Ruder lief“. Weil er dachte, er müsse vor seinem potenziellen Kunden Rechenschaft ablegen, rief er ihn nach der geplatzten Verabredung an. Ein Fehler. Denn ab diesem Moment bewegte er sich außerhalb des geschützten Netzwerkes. „Gerade Sie als Spezialist für Computertechnik“, bedachte der Staatsanwalt nicht ohne Ironie, „begehen so einen Anfängerfehler“. Er hätte einfach nicht weiter darüber nachgedacht, kommentierte der Meuselwitzer.

Surfen im Darknet unterm Familiendach

Im Februar letzten Jahres dann stellten Beamte an seinem Arbeitsplatz und in seinem Zuhause unzählige Datenträger mit pornografischem Material sicher. Sein Heim teilt er sich mit seiner Mutter und Oma. „Was die über die Neigungen ihres Kindes oder Enkels wissen?“, fragte Richter Reichenbach. „Ich habe es zugegeben. Aber mit den meisten Sachen versuche ich alleine klar zukommen.“ Schutzmechanismen – für sich selbst und die Familie.

Therapie als Bewährungsauflage

„Stellen Sie sich vor, Sie lernen eine Frau kennen. Mit vierjähriger Tochter. Und Sie sollen irgendwann einmal auf sie aufpassen. Und dann? Wissen Sie was Sie tun würden?“, stellte Richter Reichenbach zum Ende der Verhandlung in den Raum. „Ich hoffe nichts“, ein ehrliches wie beunruhigendes Selbstbekenntnis des 33-Jährigen. Nicht zuletzt deshalb ging an einer Therapieverordnung kein Weg vorbei. Trotzdem sahen alle Verfahrensbeteiligten eine Chance für den Meuselwitzer. Eine Chance auf Besserung. Schließlich sei, „so abartig seine Auslassungen auch waren“, folgt man dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, alles bloße Fantasie gewesen.

Von Lisa Schliep