Meuselwitz/Leipzig

Mit achtzehn Jahren nimmt sich Carsten das Leben. Er ist weg, sie noch da. Für Petra Hohn ist der Verlust ihres Sohnes das Schlimmste, was ihr je widerfahren ist. Und ihr je widerfahren wird, da ist sie sich sicher. Eine dunkle Zeit, am Rand des Kollaps und darüber hinaus. Dieses Jahr wäre Carsten 40 Jahre alt geworden. Die Meuselwitzerin ist heute mit sich und ihrem Schicksal im Reinen. Mehr noch: Sie hat es genutzt, um Menschen, die ebenfalls ihr Kind verloren haben, zu helfen. Sie sitzt im Vorstand des Bundesverbandes Verwaister Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland, kurz Veid, und leitet die Geschäftsstelle in Leipzig. Sie hat die Trauerarbeit zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, um „zurück ins Leben zu helfen“.

Neue Zeitrechnung ab Stunde Null

Und ein Buch geschrieben. Über ihre Trauer und den Weg aus dem tiefen Tal, wie sie sagt. Darin schreibt sie über eine neue Zeitrechnung nach dem Tod des eigenen Kindes – die Stunde Null. Der Moment, an dem alles still zu stehen scheint. Von da beginnt das Aufwärtszählen in Kinderjahren. Ein ein- oder zweijähriges Kind ist noch hilflos, kann sich kaum ausdrücken. Mit wachsendem Alter wird es selbstständiger und stärker. Genauso wie ein Trauernder. Petra Hohn selbst ist, nach eigener Programmatik, inzwischen 21 Jahre. „Ich war ein ziemlich schnelles Kind, wenn man im Bild bleiben möchte.“ Nach wenigen Monaten suchte die Meuselwitzerin den Austausch in einer Selbsthilfegruppe in Altenburg. Wenig später formierte sie schon ihre eigene, die bis heute noch besteht und von ehemaligen Teilnehmern weitergeführt wird. Dahin verbunden fühlt sie sich bis heute.

„Wir sind keine Therapie“

2003 machte die gelernte Bautechnikerin eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Eine Arbeit, die viel abverlange, aber auch wie eine Art Selbsttherapie wirke. Veid betreut aktuell acht Selbsthilfegruppen in Leipzig, allesamt gestützt durch Ehrenamtliche, die zu großen Teilen selbst Betroffene sind. Die Meuselwitzerin ist in den Gesprächskreisen nicht mehr aktiv, koordiniert hauptsächlich ihr stetig wachsendes Netzwerk. Immerhin suchen jedes Jahr 75 000 trauernde Eltern und Geschwister bundesweit Hilfe.

Der Job von Petra Hohn ist es daher, unentwegt Anlaufstellen zu akquirieren und dafür zu sorgen, dass die Menschen, die Unterstützung brauchen, kurze Wege haben. „Ich weiß selbst, wie es ist, nichts zu finden.“ Sie versucht alles, Betroffenen einen Trauerbegleiter zur Seite zu stellen, ob in der Gruppe oder im Einzelgespräch. Denn nicht jeder möchte seinen Kummer teilen. „Wir sind aber keine Therapie“, bekräftigt Hohn immer wieder. Mehr seien sie ein Ort der Erinnerung, ein Wegweiser. „Und das völlig wertfrei und offen für jeden, egal woher er kommt, an was er glaubt oder welche Geschichte er mitbringt.“ Das ist ihr wichtig. „Jedes Schicksal ist das schlimmste. Es gibt keinen Verlust, der stärker wiegt als der andere.“

Mit Carstens Freunden durch die Trauer

Über die alltäglichen Probleme und Sorgen Anderer kann sie manchmal nur lächeln. Nicht, weil sie sie nicht für voll nimmt. Sondern, weil sie alles an dem schmerzhaftesten Moment ihres Lebens misst. Die ersten Wochen und Monate, nachdem Carsten weg war, stand die Welt still. Die eigenen vier Wände wie ein Geisterhaus. Als ob mit einem Schlag alles Leben weg war, auch wenn Petra Hohn und ihr Mann Steffen dort noch lebten.

Noch heute wohnen sie in Meuselwitz. „Einfach, weil es immer das Zuhause unseres Kindes sein wird und er dort beerdigt wurde.“ In der besonders intensiven Trauerzeit gingen Carstens Freunde nahezu täglich ein und aus. Sie spendeten Trost und redeten gegen die Schuldgefühle der Eltern an, nicht verhindert haben zu können, dass Carsten lebensmüde wurde. „Ein Mensch, der so etwas tut, muss sehr traurig sein. Als Mutter tut es weh, dass ich ihm nicht helfen konnte.“ Auch wenn Petra Hohn im Alltag viel über Verlust spricht, ihr Gesicht bekommt einen anderen Ausdruck, wenn es um Carsten geht. Schwermütig und mild zur selben Zeit. „Er ist immer da“ und sein Tod Grund dafür, dass sie heute da sei, wo sie ist.

Der Ehemann als Mentor

Sie und ihr Mann sind im Juli 42 Jahre verheiratet. Sie haben es gemeinsam geschafft, einen Weg zu finden. „Die Kunst ist es, sich auszuhalten.“ Steffen Hohn ist bis heute ihr Mentor, ihre Form der Supervision. Zu den Freunden ihres Sohnes haben sie noch engen Kontakt. Gehen auf Geburtstage und Taufen. Und sie feiern jedes Jahr zusammen Carstens Geburtstag. „Das ist keine Trauerveranstaltung. Wir sitzen zusammen, essen und reden.“ Es ist ein Ritual. Genauso, wie Weihnachten und Silvester als Paar in Warnemünde zu verbringen. „Dort waren wir als Familie sehr glücklich.“ Das Baum-Schmücken und über Weihnachtsmärkte schlendern war mit Carstens Tod Geschichte.

All dass, was sie getan hat und heute tut, um ihr Leben weiterzuführen, ist nicht die eine richtige Art mit Trauer umzugehen –„wie auch, es ist was vollkommen individuelles“. Petra Hohn wollte dem Verlust einen Sinn geben und hat ihn in ihrer Arbeit gefunden. Unentwegt kämpft sie seither dafür, dass Trauernde besser unterstützt werden. Denn die Kinder können nicht zurück ins Leben geholt werden, der Rest der Familie aber schon.

Von Lisa Schliep