Meuselwitzerin erwischt Freund beim Sex mit 12-Jähriger

Gera/Meuselwitz

Der 35-jährige Ronny B. muss sich seit Montag wegen des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs einer 12-Jährigen in Meuselwitz verantworten. Die Taten liegen schon vier bis fünf Jahre zurück und sollen sich 2016 und 2017 zugetragen haben. Laut Staatsanwaltschaft wohnte der Angeklagte mit seiner zur Tatzeit 20-jährigen Lebensgefährtin im gleichen Haus wie die Großmutter des Opfers. Sie stammte aus schwierigen familiären Verhältnissen und suchte offenbar menschliche Wärme, Nähe und die familiäre Geborgenheit, die sie bei dem Pärchen fand.

Schließlich schliefen die drei sogar nachts gemeinsam auf einer Couch, wo es dann zu den sexuellen Handlungen gekommen sein soll. Die 20-Jährige habe davon zunächst angeblich nichts mitbekommen. „Wenn ich schlafe, dann sehr fest. Mir kann man das Bett unter dem Hintern klauen“, hatte sie bei einer polizeilichen Vernehmung im Januar 2021 ausgesagt. Später hatte sie ihren Freund allerdings mit der Minderjährigen beim Sex erwischt und die Beziehung sofort beendet.

„Sie sind beide schuld“

Die 12-Jährige wollte sie aus ihrer Beziehung herausdrängen, weswegen es häufig Krach gab, sagte sie. „Die beiden waren zu eng miteinander, das war mir zu viel. Sie wusste, was sie macht, sie hat ihn provoziert. Sie sind beide schuld“, verlas das Gericht die polizeiliche Aussage der Ex-Freundin, mit der sie den Angeklagten schwer belastete. Der Freund habe gewusst, dass das Mädchen noch keine 14 war.

Zur Polizei ging die Zeugin allerdings zunächst offensichtlich nicht. Die Vorwürfe kamen im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren Jahre später ans Licht. Ronny B., der nun in Leipzig lebt, wollte sich zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen nicht äußern.

Opfer sagt nicht öffentlich aus

Laut Staatsanwaltschaft soll es zu insgesamt 47 Fällen des Missbrauchs gekommen sein, wobei einige sexuelle Handlungen auch gegen den Willen des Opfer vorgenommen worden sein sollen. Das wäre dann Vergewaltigung. Die Freundin schließt nicht aus, dass sie auch davon wegen ihres tiefen Schlafes nichts mitbekommen habe. Die Geschädigte, mittlerweile ist sie 17, sagte am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.

Die Verhandlung wird am Dienstag fortgesetzt. Es bereits der zweite Prozess wegen des Missbrauchs in Meuselwitz, der derzeit in Gera stattfindet. In dem anderen Fall steht ein 37-Jähriger vor Gericht – er soll Sex mit seiner minderjährigen Stieftochter gehabt haben.

Von Jens Rosenkranz