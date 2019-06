Altenburg

Das Altenburger Land hat einen neuen Wirtschaftsförderer. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, übernahm Anfang des Monats Michael Apel die Leitung des Fachdienstes Wirtschaft und Kultur. Der 41-Jährige folgt damit auf Wolfram Schlegel, der den Bereich in den vergangenen 14 Jahren verantwortete und sich Ende Mai in den Ruhestand verabschiedete.

Diplom-Volkswirt Apel kommt gebürtig aus Schmölln und war zuletzt Projektleiter bei W³ (Wandel-Werte-Wege) bei der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft (UG) Altenburg.

Landrat: Apel zog sauberen Schlussstrich unter bisherigen Job

Apel habe hier einen sauberen Schlussstrich gezogen und seine Arbeit bei W³ beendet, bevor der neue Job als Wirtschaftsförderer begonnen habe, sagte Landrat Uwe Melzer (CDU) auf Nachfrage und nannte zugleich einen Motivationsgrund für die Bewerbung des ehrenamtlichen Beigeordneten der Gemeinde Nobitz: „Das Projekt wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen.“

Zudem wäre Apel fast in einen Gewissenskonflikt geraten. Denn der neue Wirtschaftsförderer, der CDU-Mitglied ist, hatte sich für ein Mandat im Kreistag beworben, war jedoch nicht gewählt worden. Dort saß der 41-Jährige seit August des Vorjahres, als er für Melzer in den Kreistag nachgerückt war, wo er schon einmal von 1999 bis 2009 ein Mandat besaß.

41-Jähriger will Wirtschaft und Politik besser vernetzen

Apel ließ sich nach seinem Abitur zum Bankkaufmann ausbilden, studierte danach an der Technischen Universität (TU) Chemnitz Volkswirtschaftslehre und schloss mit einem Diplom ab. Im Anschluss war er unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der TU Chemnitz, als Dozent der Berufsakademie Sachsen sowie als Arbeitsmarktmanager in der Berufsagentur für Arbeit in Altenburg tätig. Von Januar bis Mai 2018 fungierte zudem als W³-Projektleiter der UG Altenburg.

„Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen in der Kreisverwaltung“, erklärte Apel bezüglich seines neuen Jobs. „Ich kann gut auf dem Vorhandenen aufbauen und möchte neue Impulse setzen bei der Zusammenarbeit der Unternehmen im Landkreis und darüber hinaus.“ Ziel seiner Arbeit sei es, „Wirtschaft und Politik noch besser miteinander zu vernetzen“.

Schlegel sieht nach 19 Jahren noch viel zu tun

Ebenfalls ein neuer Lebensabschnitt begann für Apels Vorgänger, Wolfram Schlegel, für den am 1. Juni die Ruhephase seiner Altersteilzeit begonnen hat. Zum Abschied dankte er allen Partnern während seiner 14-jährigen Amtszeit als Wirtschaftsförderer „für die vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit“. Insgesamt arbeitete der ehrenamtliche Bürgermeister von Starkenberg 19 Jahre für den Landkreis, war vor seiner Zeit im Fachdienst Wirtschaft unter anderem als Geschäftsführer des Flugplatzes Altenburg-Nobitz tätig. Eine Zeit, die der 63-Jährige als „sehr interessant, anspruchsvoll und oftmals auch herausfordernd“ beschreibt. „Rückblickend freut es mich aber zu sehen, wie viel erreicht und geschaffen wurde.“ Dennoch gebe es noch viel für den Landkreis zu tun.

Von Thomas Haegeler