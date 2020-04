Michael Schneider gibt Drehorgelkonzert auf Distanz am Voigt’schen Gut in Rositz

Rositz

Es dauert am Freitagvormittag in Rositz nicht lang und Leierkastenmann Michael Schneider zaubert das erste Lächeln in die Gesichter. Wie in Theaterlogen sitzen rund 30 Bewohner des Seniorenparks gut eingepackt auf den beiden großen Balkonen an der Gebäuderückseite. Sie sind froh, dass sich Mr. Evergreen einen Platz sucht, an dem die Trauerweide am Haus die Sicht nicht trübt. Niemand will etwas von der Darbietung verpassen. „Sie lechzen danach. Musik geht immer“, weiß eine Pflegekraft.

Drehorgelständchen hinterm Haus

„Plötzlich werden unsere Balkone interessant“, freut sich Lutz Siegmann, der das Voigt’sche Gut seit fünf Jahren leitet. „Wir haben uns für diese Variante entschieden, weil unser Eingangsbereich getönte Scheiben hat.“ Hinterm Haus hingegen hat der Erfurter Drehorgelspieler wenigstens ungehinderten Sichtkontakt mit seinem Publikum.

Lottogewinn dank Awo

Seit Karfreitag zieht der freiberufliche Musiker übers Land und lässt die Bewohner Thüringer Awo-Pflegeheime ihre derzeitige Isolation für eine Weile vergessen. 39 Konzerte kommen insgesamt zusammen. „Das war wie ein Lottogewinn, der Anruf von der Awo“, meint der 66-Jährige, der mit seiner fahrbaren Orgel seit 30 Jahren unterwegs ist und der Technik 369 Lieder entlocken kann.

Michael Schneider unterhält die Bewohner des Seniorenparks „Voigt’sches Gut“ mit seiner Drehorgel vom Garten aus. Quelle: Mario Jahn

Schunkeln zum Walzerkönig

In Rositz spielt er zum ersten Mal. Aufgrund aktueller Bestimmungen ähnelt Michael Schneider einem Minnesänger, der vor den verschlossenen Toren einer Burg zur unerreichbaren Angebeteten hinauf singt. Doch anders als das Burgfräulein nehmen die Heimbewohner regen Anteil, schunkeln und klatschen zu Walzerklängen und Volksliedern. Ohrwürmer wie die Polka „Rosamunde“ und „Tulpen aus Amsterdam“ werden begeistert mitgesungen und nach einer viel zu kurzen halben Stunde wird lautstark eine Zugabe gefordert.

Niemand muss auf Bingo verzichten

Das Seniorenwohnheim an der Karl-Marx-Straße ist wie alle anderen Heime derzeitig von Besuchsverbot und Ausgangssperre betroffen. Laut Lutz Siegmann haben viele der Bewohner dafür Verständnis. Erfreulicherweise steht den 88 Senioren ein großer Garten mit Obstbäumen zur Verfügung. „Unser Garten wird jetzt endlich genutzt“, meint Lutz Siegmann. Er verweist zugleich auf Angebote, die trotz gewisser Einschränkungen weiterhin stattfinden können, denn die Rositzer sind in der glücklichen Lage, einen guten Sozialdienst zu haben. „Keiner muss auf sein Bingo oder die Sportgruppe verzichten“, erklärt der Heimleiter. Die Gruppen werden entsprechend kleiner gehalten.

Der Kontakt zu den Schülern des Insobeums Rositz hingegen muss ruhen. Die 15- und 16-Jährigen lesen den Senioren für gewöhnlich regelmäßig vor, nehmen am Sport teil oder helfen dem Hausmeister beim Unkraut jäten.

Von Dana Weber