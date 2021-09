Michaela Dazian macht das Altenburger Publikum glücklich

Altenburg

Als Diseusen-Drama hat das Theater seine erste Premiere der neuen Spielzeit umschrieben und mit diesem Begriff das Publikum wohl eher verwirrt, denn zum Kommen animiert. Vielleicht, weil selbiges in anderen Bereichen aktuell schon genug Dramen verkraften muss. Vermutlich, weil „Diseuse“ erst der Erklärung ­­(Künstlerin des Kabaretts, die fremde oder selbstgeschriebene Chansons und Texte vorträgt) bedarf. Der erschreckend geringe Vorverkauf für den ersten Solo-Abend der gerade aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekehrten Schauspielerin Michaela Dazian lässt zumindest kaum einen anderen Schluss zu. Wenigstens rettete der kurzfristig auf den Mittelteil des Theaterzelts komprimierte Zuschauerbereich und die mit einigen Theaterkollegen (auf-)gefüllten Plätze die Altenburger Premiere am Sonntag.

Gott sei Dank, möchte man rufen. Denn es war ein Abend zum Niederknien. Während Mechthild Scrobanita vor einigen Jahren bei ihrem Solo unter dem Titel „Heute Abend Lola Blau“ noch mit der sogenannten Grünen Ecke im Foyer vorliebnehmen musste und Johannes Emmrich „Lauter leise Lieder“ auf der kleinen Bühne sang, war für Michaela Dazians rigorose Feststellung „Ich glaub‘, ‘ne Dame werd‘ ich nie“ von Anfang an das große Haus vorgesehen. Nun macht das in Altenburg derzeit kaum einen Unterschied, in Gera schon. Wie dem auch sei: Die Dazian füllt die Bühne spielend, so groß sie auch sein mag.

Tolle und überaus wandelbare Stimme

Dass sie eine Schauspielerin von Format ist, hat die gebürtige Nürnbergerin seit ihrem Engagements-Antritt am Altenburg-Geraer Theater 2017 schon vielfach unter Beweis gestellt, gewürdigt unter anderem mit dem Theater-Oskar 2020. Nun zeigt sie, welch tolle, überaus wandelbare Stimme sie obendrein ihr Eigen nennt. Mit Liedern, die sie mit Schauspieldirektor Manuel Kressin, der zudem für die szenische Einrichtung verantwortlich zeichnet, und Schauspielkapellmeister Olav Kröger, der sie am Klavier begleitet, gemeinsam aussuchte. Zu hören sind unter anderem Chansons von Hildegard Knef, Trude Herr oder Christiane Weber, mit denen Michaela Dazian das Publikum im Sturm erobert.

Schon ihr Einstiegssong „Wann geht’s endlich wieder mal um mich?“, bekannt aus den Corona-Clips des Theaters, löst Jubel aus. Denn sie singt nicht nur, sie spielt, ja lebt diese Titel, die von „Ich bin eine Frau von Format“ über „Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus“, und „Die große Liebe war es nicht“ bis zum unbestrittenen Höhepunkt des Abends „Brödel, Brödel, Aschenbrödel“ reicht. Ein Märchensong, der in seiner Überlänge das komödiantische Talent der Protagonistin so richtig zum Tragen bringt.

Hochgeschlitztes Abendkleid in der Schlussnummer

Michaela Dazian flirtet mit dem Publikum und spielt sich mit Olav Kröger voller sichtbarer Freude die rhetorischen Bälle zu, lässt ihrer neuen Kollegin Marie-Luis Kießling als Gast mit Songs von Caterina Valente und Zarah Leander bereitwillig Raum, kokettiert mit dem Damen- oder Diva-Begriff, um sich alsbald wieder ihrer eigenen Stärken zu besinnen. Auch ihrer Reize, wenn sie beispielsweise zum Schluss mit Trude Herrs „Weil ich so sexy bin“ im hochgeschlitzten grünen Abendkleid augenzwinkernd das Strumpfband blitzen lässt.

Der stürmische, kaum enden wollende Beifall hat seinen Grund: Weil Michaela Dazian so klasse ist.

Info: „Ich glaub‘, ‘ne Dame werd‘ ich nie“ ist am 6. November, 19.30 Uhr, zum nächsten und vorerst letzten Mal im Theaterzelt zu erleben. Karten ab 5. Oktober an der Theaterkasse (Tel. 03447 585160) oder online.

Von Ellen Paul