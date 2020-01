Michelangelos Moses zieht aus dem Lindenau-Museum aus

Altenburg

„Es reißt!“ ruft Restauratorin Susanne Reim am Donnerstagvormittag in der Skulpturenausstellung des Lindenau-Museums. Sie eilt unter den Portalkran und plötzlich wird es still im Saal. Kurz darauf gibt es Entwarnung – dem Moses ist nichts passiert.

Der geteilte Moses

Der über Zweimeterdreißig hohe Gipsabdruck wird zerlegt, um ihn ins Interimsquartier im Altenburger City Center ( ACC) auslagern zu können (OVZ berichtete). Sacht korrigieren vier Mitarbeiter der internationalen Kunsttransportfirma Schenker die Position des Flaschenzuges und lösen Ober- und Unterteil des Moses voneinander.

Ein Gipsexperte aus Weinböhla

Kunstformer Hans Effenberger legt, auf einer Leiter stehend, mit Hand an. Wie alle, die mit der Skulptur in direkten Kontakt kommen, trägt er Handschuhe. Der Restaurator aus Weinböhla und Experte für Gipsexponate ist vom Lindenau-Museum extra für den Umzug der Plastiken hinzugezogen worden.

„Gips ist eben wie Keks.“

„Gipsabgüsse ohne Schäden zu transportieren ist eigentlich unmöglich“, meint Susanne Reim. „Gips ist eben wie Keks.“ Die Demontage des Moses von Michelangelo geht indes reibungslos über die Bühne. Lediglich eine winzige Ecke ist ausgebrochen. „Das ist eine alte Auskittung“, beruhigt Gipsexperte Effenberger und erklärt: „Das ist ja die Kunst, den Abguss so hochzuziehen, dass nichts abbricht.“

Die Sitzstatue des Apollodoros von Athen ist fertig zum Verladen. Quelle: Mario Jahn

Moses am Kran

Für einige Zeit hängt der Oberkörper der im Gesamten 590 Kilogramm schweren Plastik an Gurten unterm Portalkran, umringt von Speditionsfachleuten. Sie betten das kostbare Stück auf eine gepolsterte Eichenpalette und stabilisieren mit Holzleisten.

Zerlegung die Zweite

Die Prozedur des Auseinandernehmens musste der Abguss des Moses um 1996 schon einmal über sich ergehen lassen. Damals wurden die Skulpturen von ihren wuchtigen Sockeln geholt und statt dessen auf Eichenpaletten gestellt, um das immense Gewicht des Unterbaus zu reduzieren. Gleichzeitig sind die Exponate dadurch einfach mit dem Hubwagen zu bewegen.

Das Original für den Papst

Die Mosesplastik gehört zu den größten und eindrucksvollsten Abgüssen des Lindenau-Museums. Das Original schuf Michelangelo um 1545 für Papst Julius II. als Teil für dessen Grabanlage. Heute steht die Skulptur in der Kirche San Pietro in Vincoli in Rom.

Per Teleskoplader wurden die Einzelteile vorsichtig aus dem ersten Stock gehoben. Quelle: Mario Jahn

Männer mit Fingerspitzengefühl

Der Altenburger Moses ist am Donnerstag nicht die einzige Figur, die via Teleskoplader und mit viel Fingerspitzengefühl von den Kunstspediteuren durchs Fenster gehoben wird.

Ein Torso als Vorbild

Auch die Sitzstatue des Apollodoros von Athen wird, fest an eine Eichenpalette gezurrt, aus dem ersten Stock herabgelassen und sicher im Lastkraftwagen verstaut. Der Torso des Schriftstellers aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus war für Michelangelo Vorbild für die Mosesplastik.

Der dritte im Bunde ist ein Flussgott aus dem Parthenon, dem Haupttempel der Akropolis.

Neuer Standort mit Problemen

Der neue Standort der Skulpturen für die nächsten Jahre steht im ACC bereits fest. Mit einem ausgeklügelten Plan versucht das Museum, so viele Abgüsse wie möglich im Interimsmuseum unterzubringen.

Allerdings wirft das Zusammenbauen des Moses noch Fragen auf. Susanne Reim meint dazu: „Im ACC sind die Decken sehr viel flacher. Da wissen wir noch nicht genau, wie wir ihn wieder zusammensetzen.“

Von Dana Weber