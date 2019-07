Altenburg

Ansiedlung in Altenburg: Ein feierlicher Spatenstich hat diese Woche den Auftakt für ein millionenschweren Neubau im Gewerbegebiet „Weißer Berg“ markiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, lässt die Schlosserei Kranaster auf einem knapp 6000 Quadratmeter großen Grundstück eine 750 Quadratmeter große Produktionshalle plus Sozialtrakt und Büros bauen. Die Fläche, die das aktuell noch in Lödla ansässige Unternehmen gekauft hat, ist derzeit noch eine Wiese und liegt hinter einem Autohaus und einem Fensterbauer. Bis März 2020 soll der Neubau abgeschlossen und der Firmensitz in die Skatstadt verlegt sein.

Gute Auftragslage macht aktuellen Standort zu klein

„Die Auftragslage ist so, dass man etwas tun muss“, begründete Inhaber Ronny Reißky am Freitag auf OVZ-Nachfrage den Umzug inklusive Expansion der Schlosserei, in der er seit 1994 arbeitet und die er 2013 übernahm. Denn der jetzige Firmensitz in der Lödlaer Chaussee sei mit 2200 Quadratmetern, auf denen eine Produktionshalle von 450 Quadratmetern stehe, zu klein geworden. „Der Kosten-Nutzen-Faktor“ habe eine Investition dort nicht gerechtfertigt. Außerdem hätte das Parkplatzproblem weiterhin bestanden.

Firmenchef plant siebenstellige Investition und Neueinstellung

Apropos Investition: Über eine Million Euro will der 44-Jährige nach eigener Aussage in den neuen Firmensitz stecken. Das Grundstück in Lödla plant Reißky zu verkaufen: „Interessenten können sich gern bei mir melden.“ Auch plant der Firmenchef mit dem Umzug sein derzeit mit ihm elfköpfiges Team um mindestens zwei Leute zu vergrößern. Die Schlosserei, die auch zertifizierter Schweißbetrieb ist, stellt unter anderem Oberleitungen, Stahlkonstruktionen und Geländer her. Ein wichtiger Auftraggeber von Kranaster ist die Deutsche Bahn, deren Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsanforderungen auch einen Grund für die Expansion darstellen.

Letzte Ansiedlung in Altenburg liegt Jahre zurück

Zu dieser gratulierte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). „Wir stehen Ihnen auch weiterhin als Partner zur Seite“, versicherte der OB und Rathaussprecher Christian Bettels ergänzte mit Blick auf die Ansiedlung: „Das hat es lange, lange in Altenburg nicht gegeben.“ Die bis dato letzte hatte es mit dem Kfz-Prüf- und Schadenzentrum an der Leipziger Straße gegeben. Dort begannen die Arbeiten 2016, seit dem Vorjahr ist es in Betrieb.

Von Thomas Haegeler