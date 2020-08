Minderjährige angestiftet: Statt Knast kann Altenburger Dealer auf Bewährung hoffen

Gera/Altenburg

Dem Altenburger Sascha Heinrich* stand eine mehrjährige Haftstrafe ins Haus. Wegen Drogenhandels und vor allem deswegen, weil er eine Minderjährige vor knapp zwei Jahren mit dem Kauf von Ecstasy und Marihuana beauftragt haben sollte. Doch nach dem ersten Verhandlungstag am Mittwoch vor dem Landgericht Gera zeichnet sich ab, dass der 27-Jährige mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.

Angeklagter lügt am Anfang hemmungslos

Dabei log Heinrich anfangs wie gedruckt und stritt alles ab, was ihm in den fünf Anklagepunkten vorgeworfen wurde. Dass er im Mai 2018 die damals 16-jährige Sophie Lehmann* dazu angestiftet habe, für 370 Euro 70 Ecstasy-Tabletten zu besorgen und ihm im gleichen Monat 3,5 Gramm Gras zum Bahnhof zu bringen. Dass er Crystal und 100 Gramm Marihuana zum Weiterverkauf erworben habe. Und dass die Polizei in seiner Wohnung weitere 4,7 Gramm Crystal gefunden habe.

Gericht stellt mildere Strafe in Aussicht

Der Angeklagte fand erst dann zumindest etwas zur Wahrheit zurück, als ihm die Strafkammer deutlich machte, dass er bei einem Geständnis auf eine deutlich mildere Strafe hoffen könne. Doch dieser Deal war offenbar nötig, erwies sich die Beweislage für die Anklage als relativ dünn. Sie fußte vor allem auf nicht exakt zuzuordnenden WhatsApp- und Facebook-Gesprächen zwischen Heinrich und dem Mädchen und aus ihrem Geständnis, das sie bei ihrer eigenen Verurteilung im vergangenen Jahr vor dem Amtsgericht Altenburg abgelegt hatte. Damals wurde ihr eine zweijährige Bewährung auferlegt. Demnach brachte sie in der Tat jene 3,5 Gramm Gras zum Bahnhof in Altenburg, was der Angeklagte am Mittwoch schließlich einräumte. Ein Gramm sei für ihn gewesen, 2,5 wollte er verticken.

Rechtsanwalt Carl Sommer mit dem Angeklagten im Landgerichtssaal. Quelle: Jens Rosenkranz

Zum Verkauf jener 70 Ecstasy-Tabletten sei es aber nicht gekommen, beteuerte Heinrich. Beweise dafür oder dagegen liegen offensichtlich nicht vor. Auch Sophie Lehmann wird nicht mehr befragt, da sie am Mittwoch und auch am nächsten und letzten Verhandlungstag im Urlaub in Kroatien ist. Die ebenfalls in die Taten verwickelten Zeugen Helmut Bein* und Richard Stein* werden nicht mehr gehört. Der eine ließ sich entschuldigen, weil sein Vater im Sterben liegt, der andere kam erst gar nicht zur Verhandlung und muss nun ein Ordnungsgeld von 150 Euro zahlen.

Zumindest Zeuge Bein hätte jenen mysteriösen Vorfall aufhellen können, als er jene bestellten 100 Gramm Gras am 24. Oktober 2018 für 800 Euro angeblich nicht bekommen hatte – so wie es der Angeklagte behauptet. Der Stoff war nicht gut genug, „alles nur Mist“, wie Klein in den Handy-Nachrichten zitiert wurde und damit die Bestellung absagen musste. „Ich hab mein Bestes gegeben. Das mach’ ich wieder gut.“

Nahrungsergänzung oder Streckmittel?

Zuvor hatte der Angeklagte ausgesagt, er habe den Stoff für 800 Euro gekauft, um ihm für die gleiche Summe weiterzugeben, aus Freundschaft, ohne Gewinn. Eine ähnliche Räuberpistole gab er zum besten, welche 3,4 Gramm schwere Substanz sich in einer Schüssel befand, die die Polizei bei ihm zu Hause bei einer Durchsuchung fand. Angeblich sei der Inhalt ein Nahrungsergänzungsmittel gewesen, dass im Kaufland gleich neben dem Badesalz lag und das der schmächtige Angeklagte brauchte, um sich als Kraftsportler in Form zu bringen.

Urteil wird am Freitag gefällt

Es könnte aber auch sein, dass mit der kristallinen Substanz ansonsten Crystal Meth gestreckt wird, so wie es eine als Zeuge befragte Kripo-Beamtin andeutete. Was es genau war, kann nicht mehr erhellt werden, weil es nicht analysiert wurde. Dieser Anklagepunkt musste fallen gelassen werden, weshalb letztendlich jene 3,5 Gramm Gras übrig bleiben, die die Komplizin für den Angeklagten zum Bahnhof brachte.

Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.

* Namen geändert

Von Jens Rosenkranz