Meuselwitz

Die Energiewende gibt es nicht zum Null-Tarif, sie benötigt sehr große Mengen an Strom und sie bedeutet auch Einschränkungen für die Bürger, darin waren sich die Geschäftsführung der Meuselwitz Guss und Thüringens Wirtschaftsminister, Wolfgang Tiefensee, einig. Der SPD-Politiker besuchte am Freitag das Werk in der Schnauderstadt, das in der Vergangenheit gute Geschäfte als Zulieferer für Windenergieanlagenhersteller machen konnte, dann aber auch die Krise der Branche direkt zu spüren bekam. Wie berichtet, wurde deshalb im vergangenen Jahr auch laut über Entlassungen in Größenordnungen nachgedacht, die letztlich aber durch den Druck der Arbeitnehmer so nicht umgesetzt wurden.

Stillstand bei Windenergie führt Guss in die Krise

Wolfgang Tiefensee (l.) im Gespräch mit Stefan Mettler. Quelle: Mario Jahn

Inzwischen sehe es wieder ganz gut für die Meuselwitz Guss aus. Momentan seien auch keine Maßnahmen geplant, sagte Stefan Mettler, Technischer Direktor am Meuselwitzer Standort der Dihag Holding, zur OVZ. Denn es sei gelungen, die weggebrochenen Aufträge im Bereich Windenergie durch Aufträge anderer Branchen teilweise zu kompensieren. In die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sei das Unternehmen wegen des ins Stocken gekommenen Ausbaus der Windenergie geraten, beschrieb Prokurist Jörg Richter dem Minister. Als wesentliche Gründe dafür benannte Geschäftsführer Benno Hank den Genehmigungsstau für die Zulassungen zum Bau von Windrädern und die wachsende Klageflut von Bürgern und Organisationen gegen das Errichten von Windrädern.

Den Faden nahm Tiefensee auf und erklärte: „Es geht nicht ums gegeneinander ausspielen, sondern ums Austarieren der Interessen.“ Denn die Energiewende und die Klimaziele seien nur mit wirtschaftlichem Sachverstand zu schaffen. Wie kaum ein anderer Betrieb eigne sich die Meuselwitz Guss, das zu verdeutlichen, so Tiefensee weiter. Weil eben hier die notwendigen Bauteile für die Windkraftanlagen produziert werden. Damit schaffe die Energiewende Arbeitsplätze. Kommt sie ins Stocken, sind die Arbeitsplätze gefährdet.

Ein Dinosaurier, der noch Strom braucht

Das Abgießen der Schlacke ist ein feuriges Spektakel. Quelle: Mario Jahn

Arbeitsplätze in einer extrem energieaufwendigen Produktion, die belegen, wie sinnvoll es sei, genau solche Betriebe bei der EEG-Umlage zu entlasten. Nur so könnten sie wettbewerbsfähig bleiben. Sonst würde die Produktion mit 100-prozentiger Sicherheit nach Asien abwandern, bestätigte Mettler. Dennoch müssten sich Politik und Wirtschaft stets dafür rechtfertigen. Anstatt den Entlastungsbedarf zu verstehen, werde oft gefordert, dass energieintensive Betriebe mehr zahlen sollten. „Nach dem Motto: Wieso braucht ihr Dinosaurier überhaupt noch Strom?“, so Tiefensee.

Wolfgang Tiefensee lässt sich ein Gussform zeigen und erklären. Quelle: Mario Jahn

Derlei Widersprüche gibt es viele, zeigte die Gesprächsrunde mit dem Minister. Angefangen beim Entsorgen der Reststoffe in der Deponie, gegen die es große Widerstände in Meuselwitz gibt, bis hin zum Schwerlastverkehr, für den Autofahrer kein Verständnis hätten. Natürlich müssten die Sorgen und Nöte der Bevölkerung gehört und ernst genommen werden, betonte Tiefensee. Dabei müsse aber allen klar sein, welche wirtschaftlichen Folgen es hat, gegen Windenergie zu demonstrieren oder die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wie der Eisengießer zu beschädigen. „Noch einmal: Es geht nicht ums gegeneinander ausspielen der Interessen, denn es gibt kein Entweder-oder“, sagte Tiefensee und regte an, dass sich die Guss Meuselwitz damit auch an die Friday-for-Future-Bewegung wenden sollte.

Von Jörg Reuter