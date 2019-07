Altenburg/Löbichau

„Ich bin mir sicher, das ist hinzukriegen“, sagte am Donnerstag Ministerpräsident Bodo Ramelow ( Die Linke) zum derzeit im Altenburger Land diskutierten Modellprojekt der Grundschulen. Thüringens Landesvater machte mit diesem Satz am Rande seiner diesjährigen Sommertour Pädagogen und Eltern in Löbichau Hoffnung auf den Erhalt ihrer Bildungsstätte. Mit 42 Schülern im kommenden Schuljahr gehört die Einrichtung in Großstechau zu den kleinsten im Kreis. Wegen der geringen Zahl der Schüler, die von lediglich zwei Lehrkräften unterrichtet werden, ist diese akut von der Schließung bedroht.

Pläne für Grundschulkooperation werden erarbeitet

Ministerpräsident Bodo Ramelow (l.) lässt sich von Bürgermeister Rolf Hermann die Grundschule in Großstechau zeigen. Quelle: Jörg Reuter

Dieses Szenario möchte neben Landrat Uwe Melzer ( CDU), dessen ausdrücklich erklärtes Ziel es sei, alle Schulstandorte zu erhalten, auch Bürgermeister Rolf Hermann ( FDP) vermeiden. Dementsprechend pries er die Vorzüge der liebevoll hergerichteten Schule. Wofür nicht zuletzt die Eltern und der agile Schulförderverein mitverantwortlich seien. Sie haben in zig Stunden ehrenamtlicher Arbeit unter anderem den Schulhof und den Bolzplatz geschaffen.

Um dies zu erhalten werde im zukünftigen Schulnetzplan, der laut Melzer bestenfalls im Oktober dem Kreistag vorgelegt werden soll, die Idee eines Modell-Projektes für Grundschulen enthalten sein. Der Plan ist, das Schmöllner Förderzentrum zur zentralen Netzwerkschule umzugestalten, die mit rund einem halben Dutzend Grundschulen kooperiert, um so Personal, Ausstattung und Schüler effektiv zu verteilen. Momentan erarbeite die Kreisverwaltung die Zahlenbasis für den Antrag auf Genehmigung, so Melzer am Rande der Sommertour.

Ministerpräsident Bodo Ramelow beim THW in Altenburg. Quelle: Jörg Reuter

Diese führte den Tross um Ministerpräsident Bodo Ramelow nicht nur zu einer der am meisten gefährdeten Schulen des Altenburger Landes, nach Löbichau, sondern auch zur Ortsgruppe Altenburg des Technischen Hilfswerkes ( THW). Dort begann Ramelows jüngste Stippvisite im Kreis. „Die Sommertouren, die ich seit Beginn meiner Amtszeit regelmäßig durchführe, stehen immer unter einem anderen Thema. Heute bin ich besonders am Ehrenamt interessiert“, so Ramelow zur Presse. Beim Ortsverband des THW in der Julius-Zinkeisen-Straße war er da offensichtlich richtig, denn die Katastrophenschützer opfern regelmäßig zig Stunden ihrer Freizeit, um im Ernstfall helfen zu können.

Ehrenamtliche Retter lassen Ramelow Beutel packen

Bei der Präsentation der Technik betonte THW-Ortsbeauftragter Roland Reiß die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen allen Helfern. Schließlich sei es nicht sinnvoll, teure Ausstattungen doppelt zu besorgen. „Nur als Beispiel, weil der Oberbürgermeister auch mit hier ist, wenn wir ein neues Boot kaufen, dann braucht doch die Stadt Altenburg kein eigenes, weil bei uns das Boot geliehen werden kann“, so Reiß, der nicht ohne Stolz die Ausstattung der Altenburger THW-Retter herausstellte.

Ministerpräsident Bodo Ramelow lässt sich die THW-Technik erläutern. Quelle: Jörg Reuter

Ramelow sah darüber hinaus landesweiten Abstimmungsbedarf auch unter den THW-Kreisverbänden. „Ich habe erst kürzlich erlebt, da wurde die Technik der einzelnen Gruppen nicht optimal genutzt, weil untereinander nicht bekannt war, was wer an technischem Gerät und Spezial-Ausrüstung hat“, so Ramelow, der den Bogen gleich zum Leitstellenverbund Ostthüringen schlug. Bevor dieser die Arbeit aufnehme, müssten solche und weitere Daten dort unbedingt hinterlegt seien. „Eben damit die Einsatzkräfte auch sinnvoll eingesetzt werden können“, sagte Ramelow beim Packen des 5000. Beutels für die Teilnehmer des Landesjugendlagers in Rudolstadt.

Kulturgüter brauchen bürgerschaftliches Engagement

Mit Finanzministerin Heike Taubert (SPD) lernt Bodo Ramelow, wie der THW-Nachwuchs eine Not-Bank mit Tisch aufbaut. Quelle: Jörg Reuter

An die „Packstation“ hatte die THW-Jugendabteilung eingeladen, die derzeit 15 Mitglieder stark ist. „Zudem haben wir eine Warteliste. Denn mehr Mädchen und Jungen können wir momentan nicht aufnehmen“, erläuterte Jugendwart Christian Dietze mit Verweis auf die Transportkapazitäten. Bevor es dann quer durch den halben Kreis Richtung Löbichau ging, gab das Altenburger Folkloreensemble dem Ministerpräsidenten eine Kostprobe in Mundart – gesprochen und gesungen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow lauscht den Klängen der sanierten Orgel in der Kirche in Löbichau. Quelle: Jörg Reuter

Musikalisch ging es später auch in Löbichau weiter, wo Ramelow nach der Schule die Kirche besuchte und mit einem Ständchen von der Orgel begrüßt wurde. Dass diese gespielt werden kann, sei zu großen Teilen dem Förderverein der Orgel zu verdanken. Dieser habe rund 19 000 Euro für das Restaurieren des Instrumentes gesammelt, erfuhr Ramelow. Genau über solche Beispiele wollte er sich informieren, sagt Ramelow zur OVZ. Denn nur mit dem Engagement der Bürger könnten die zahllosen Kulturgüter des Freistaates erhalten werden.

Von Jörg Reuter