Mit Alexej Leonow verliert Altenburg den letzten Ehrenbürger

Altenburg

Der Stadt Altenburg gehen die Ehrenbürger aus. Wie die Verwaltung mitteilte, starb mit Alexej Archipowitsch Leonow am 11. Oktober nun auch der letzte lebende Mensch, der die höchste Auszeichnung der Skatstadt bekommen hat. Der frühere Kosmonaut erlag einer langjährigen Krankheit im Alter von 85 Jahren und wurde wenige Tage nach seinem Tod in Mytischtschi bei Moskau beerdigt. Berühmt war der Raumfahrt-Pionier geworden, weil er 1965 als erster Mensch weltweit einen Spaziergang im Weltraum unternommen hatte.

Leonow war in Altenburg stationiert

Mit Alexej Leonow ist der letzte Ehrenbürger der Stadt Altenburg gestorben. Er trug sich 1973 ins Goldene Buch der Stadt ein. Quelle: Ronny Seifarth

Zehn Jahre später machte Leonow erneut Schlagzeilen, als er bei einem Treffen zwischen Sowjets und Amerikanern im All dem US-Kommandanten Thomas Stafford als Freundschaftsgeste die Hände reichte. Dazwischen, 1973, erhielt er als vorerst Letzter bei einem Besuch in Altenburg die Ehrenbürgerschaft und trug sich ins Goldene Buch ein. Laut Verwaltung war der Kosmonaut einige Zeit in der Skatstadt stationiert, was seinen Bezug erklärt. „Die Stadt steckt immer wieder voller Überraschungen“, frohlockte Rathaussprecher Christian Bettels vor dem Hintergrund, dass kaum jemand die Verbindungen Leonows auf dem Schirm hatte. Auch wenn er einschränkte, dass die Stationierung auch nur auf dem Papier bestanden haben könnte.

Warum es nach 1973 keine neuen Ehrenbürger in Altenburg gab, vermochte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) indes nicht zu sagen. Er wolle aber künftig wieder mehr auszeichnen und verwies auf Pläne, ab dem Jahresempfang 2020 von einer Jury jährlich einen „Altenburger des Jahres“ küren zu lassen. Automatisch zum Ehrenbürger solle dieser aber nicht werden.

Hohe Anforderungen an Ehrenbürgerschaft

Das hängt auch mit den Maßstäben zusammen, die an die Auszeichnung angelegt werden. Schließlich gibt es derzeit nur 21 Ehrenbürger. Die Voraussetzungen zur Verleihung sind in der „Richtlinie zur Ehrenordnung“ geregelt. Dort heißt es: „Persönlichkeiten, die sich weit über die Erfüllung beruflicher Aufgaben hinaus in ganz besonderem Maße durch außerordentliche Leistungen um die Stadt Altenburg und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, kann das Ehrenbürgerrecht verliehen werden.“ Über die Verleihung entscheidet der Stadtrat, der Vorschläge machen kann.

Altenburgs Ehrenbürger Bernhard August von Lindenau, Königlicher Staatsminister a. D., seit 14.07.1844 Charlotte Julie von Friesen, Pröbstin Magdalenenstift, seit 25.08.1854 Constantin Nicolajewitsch, Großfürst von Russland, seit 26.08.1858 Alexandra Josephowna, Großfürstin Russland, seit 26.08.1858 Nicolaus Konstantinowitsch, Großfürst von Russland, seit 26.08.1858 Olga Konstantinowna, Großfürstin von Russland, seit 26.08.1858 Wera Konstantinowna, Großfürstin von Russland, seit 26.08.1858 Konstantin Konstantinowitsch, Großfürst von Russland, seit 26.08.1858 Hans Ludwig Udo von Treskow, Kommandeur Füsilier-Regiment, seit 07.07.1864 Moritz Laurentius, OB Altenburg 1861-1879, seit 30.12.1879 Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck, Reichskanzler, seit 07.03.1895 Gustav Hammer, Justizrat/Notar, seit 13.02.1905 Hermann Donath, Geheimer Kommerzienrat/Landtagsabgeordneter, seit 1908 Prof. Ernst Amende, Altertumsforscher, seit 13.05.1933 Hans Richard Köhler, Fabrikbesitzer/Stifter, seit 10.10.1933 Freiherr Börries von Münchhausen, Dichter, seit 28.02.1944 Erika von Watzdorf-Bachoff, Schriftstellerin, seit 30.04.1948 Hanns-Conon von der Gabelentz, Direktor Lindenau-Museum, seit 10.11.1962 Fritz Voigt, Arbeiterveteran, seit 04.12.1963 Jefim Kowner, Kulturoffizier, seit 09.12.1972 Alexej Leonow, Kosmonaut, seit 07.10.1973 Ehrenbürger, denen das Recht 1945 aberkannt wurde: Reichskanzler Adolf Hitler, Reichsminister des Innern Dr. Wilhelm Frick, NSDAP-Kreisleiter Max Hauschild, Generalfeldmarschall und Reichspräsident Paul von Hindenburg, Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg

Von Thomas Haegeler