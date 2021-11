Altenburg/ Gerstenberg

Wer aktuell im Altenburger Land einen zertifizierten Schnelltest braucht und keinen Termin hat, muss Geduld mitbringen. Und darf im Zweifel keine langen Wege scheuen. Obwohl das Testen mit Zertifikat nun in vielen Alltagssituationen – auch für Geimpfte – nötig ist, hatte am Mittwoch nur ein einziges offiziell gelistetes Schnelltestzentrum für vier Stunden geöffnet.

Entsprechend gut besucht war die Anlaufstelle am Altenburger Quarzring. Zur Mittagszeit gegen 13 Uhr wand sich eine Schlange von rund 20 Wartenden durch das Treppenhaus. Mit der Einführung deutlich strengerer Vorgaben für Ungeimpfte, wie der 3G-Regelung im öffentlichen Nahverkehr, sind die zertifizierten Schnelltests spätestens seit Mittwoch deutlich begehrter. „Aller fünf Minuten habe ich einen Termin“, erzählt Tester Marco Lautenschläger. „Und zwischendurch nehme ich noch Leute rein, die unangemeldet gekommen sind.“

Seit zwei Tagen führe er das Vierfache an Tests durch, berichtet er. Momentan seien es rund 150 Stück am Tag. Am gestrigen Mittwoch ließen sich allein von 11 bis 13 Uhr 84 Personen testen. Wie der Abstrich durchgeführt wird, ob in Rachen oder Nase, kann jeder selbst entscheiden. Da Lautenschläger allein im Testzentrum arbeitet, sind Terminvergaben nur online möglich. „Ich musste das Telefon ausstellen. Das sind 500 Anrufe am Tag“, erzählt der 41-Jährige.

Termine sind auch frühestens für den Folgetag möglich, es sei denn, jemand sagt ab. Lautenschläger hofft deshalb, in den nächsten Tagen Personal gewinnen zu können, hält es aber für schwierig. Er bedauert auch, dass bei einem positiven Testergebnis kein nachfolgender PCR-Test von ihm selbst durchgeführt werden darf. Denn die betroffenen Personen müssen sich vom Gesundheitsamt testen lassen. „Das ist zu umständlich.“

Das Altenburger Schnelltestzentrum am Quarzring ist das einzige Testzentrum im gesamten Landkreis. Quelle: Mario Jahn

Online angemeldet im Testzentrum hatte sich ein Paar aus Altkirchen. Die beiden benötigen ihre zertifizierten Tests aus beruflichen Gründen. „Ich arbeite bei VW“, erklärt der 51-Jährige. „Ich könnte für die Tests auch nach Glauchau fahren, aber das sind hin und zurück 70 Kilometer. Da fahre ich lieber die 15 Kilometer bis nach Altenburg. Wir wollen ja arbeiten, also müssen wir uns jeden Tag testen lassen.“ Seine 52-jährige Partnerin ist Busbegleiterin in einer Grundschule. „Zwei Tests bekomme ich vom Schulamt gestellt, da werde ich in der Schule getestet.“

Weniger Glück im Testzentrum hatte ein Altenburger Paar, das ohne Termin vorbeigekommen war. „Nach zehn Minuten ging ja gar nichts vorwärts. Da sind wir wieder gegangen“, sagt der 55-jährige KFZ-Mechaniker. Zwar stelle sein Chef täglich Tests zur Verfügung, aber er wisse nicht, wie lange das noch so gehe.

Gerstenberger Praxis testet nebenbei

Auch in der Gerstenberger Praxis Theramedica werden Schnelltests angeboten. Am Mittwoch allerdings nicht. Und dieser Service ist dort nur ein Nebenangebot in den Leerzeiten zwischen den Behandlungen. „Wir sind kein Testzentrum“, erklärt Inhaberin Heike Eikemeier. Womöglich werden sie und Marco Lautenschläger in Kürze noch sehr viel mehr zu tun haben als bislang, denn ab Freitag muss auch jeder Besucher des Altenburger Klinikums einen zertifizierten Test vorlegen. Ausnahmslos.

Klinikum: Testpflicht nun auch für Geimpfte Momentan steigt die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum Altenburger Land deutlich an. „Da auch in den nächsten Tagen und Wochen mit steigenden Zahlen zu rechnen ist, müssen wir mit unseren Besucherregeln darauf reagieren“, sagt der Ärztliche Direktor Professor Dr. Jörg Berrouschot. So lange es vertretbar ist, solle im Klinikum Altenburger Land eine allgemeine Besuchsregelung aufrechterhalten werden. Allerdings müssen alle Besucher ab Freitag, den 26. November, einen aktuellen negativen Schnelltest aus einem Testzentrum am Eingang vorweisen, auch wenn sie genesen und geimpft sind. Im Übrigen gelten die bisherigen Besucherregelungen weiter und sind auf der Internetseite des Klinikums nachzulesen. Dort ist auch die Online-Anmeldung als Besucher möglich. Es sind täglich Besuche der Patienten im Klinikum möglich. Corona-positive und Verdachtspatienten sind davon jedoch ausgeschlossen, teilt das Krankenhaus mit. Gemäß Quarantäneregelung können sie keinen Besuch empfangen. Daher seien derzeit keine Besuche auf den Stationen 31, 32 und 33 durchführbar. Im Einzelfall entscheiden Ärzte und Pflegekräfte über den Besuch schwerkranker Menschen.

