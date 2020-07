Altenburg

Endlich hat das Altenburger Land die Chance, ganz groß rauszukommen – als ein Ort des Überflusses, wo die Spuren des Konsums die Straßenränder säumen. Bislang wissen ja weitgehend nur Einheimische und Durchreisende, wo es die üppigsten Lagerplätze für Möbel, Haushaltwaren und Elektrogeräte gibt. Und gerade die Einheimischen – das muss man verstehen – sind dieses Themas langsam überdrüssig. Seit Jahren warten sie auf tatkräftige Abnehmer, die die gestapelten Raritäten abholen. Stattdessen kommen andere und stellen noch was dazu.

Doch bald könnte das Warten ein Ende haben. Denn jetzt kommt Google Street View und rührt die ganz große Werbetrommel. Der Internetdienst hat sich mit der Bilddokumentation von Straßen einen Namen gemacht. Per Kamera auf dem Autodach wird der öffentliche Raum gefilmt. Die Bilder landen im weltweiten Netz, für jedermann verfügbar.

Anzeige

Google Street View filmt von Juni bis Oktober

Zwischen Juni und Oktober dieses Jahres, so kündigte Google jetzt an, werde das Kamera-Auto wieder im Altenburger Land unterwegs sein. Vielleicht war es schon da? Auf alle Fälle stehen die Chancen gut, dass die beiden größten Altenburger Wohngebiete auf der Route liegen – Nord und Südost. Denn größere Kommunen wie Altenburg stehen bei Google weit oben auf der Liste. Die Innenstadtbereiche haben die Street Viewer vor einiger Zeit schon abgefahren, nun könnte es mal in umliegende Stadtgebiete gehen. Dorthin, wo Menschen zeigen, was sie haben – oder hatten. Und vielleicht findet dann ja auch der ein oder andere Internetnutzer was Passendes für sich. Schrott-Shopping per Adresseingabe sozusagen.

Weitere LVZ+ Artikel

Und wenn all der Hausrat tatsächlich einmal weg sein sollte, bleibt bei Google zumindest die Erinnerung. Auf Jahre.

Von Kay Würker