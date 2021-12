Mit Karacho in den Knast: Amtsgericht Altenburg verurteilt 33-Jährigen nach Verfolgungsjagd durch Meuselwitz

Altenburg/Meuselwitz

In einer nieseligen Nacht Mitte März beenden zwei Polizisten eine mehrstündige Verkehrskontrolle in Meuselwitz. Als sie noch mit Blaulicht ihre Sachen packen, rauscht an ihnen ein Auto vorbei. Es ist deutlich zu schnell. Die Beamten fahren hinterher. An der Tankstelle fordern sie den Fahrer zum Anhalten auf. Doch der denkt gar nicht daran, gibt Gas und rast mit weit über 100 Kilometern pro Stunde in Richtung Zeitz aus der Stadt heraus.

Rasante Fahrt mit gestohlenem Wagen endet in Hecke

Auf der Bundesstraße 180 beschleunigt der Mercedes auf bis auf Tempo 180. Es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd über Würchwitz und mit 120 Sachen durch eine 30er-Zone in Spora, ehe der Wagen auf dem Penkwitzer Weg in Meuselwitz eine Kurve nicht kriegt und in eine Hecke kracht. Der Fahrer springt heraus und flüchtet zu Fuß weiter. Doch nach gut 100 Metern stellen die Beamten ihn auf einem Feldweg. Schnell ist klar, warum der Mann abgehauen ist: Die B-Klasse ist geklaut, hat frei erfundene Nummernschilder, er selbst keinen Führerschein, steht unter Drogen und hat auch noch drei Gramm Crystal Meth, 2,3 Gramm Marihuana, ein Fläschchen Liquid Ecstasy, 300 Euro in bar und eine Kennzeichen-Prägemaschine dabei.

Verdacht der Mitgliedschaft in Autoschieber-Bande

Mit ähnlichem Karacho wie bei seiner Flucht geht es für den Bornaer dann in den Knast. Denn er ist mehrfach vorbestraft, stand zur Tatzeit unter Bewährung und ist nach dem Vorfall im März 2018 verdächtig, Teil einer Autoschieber-Bande zu sein. Doch dieser Vorwurf bestätigt sich nicht. Vielmehr war der damals 29-Jährige nur derjenige, der den kurz zuvor in Gera geklauten Mercedes für 500 Euro nach Nürnberg überführen sollte. Für die Hehlerei, den Drogenbesitz und das Fahren ohne Führerschein sowie für die Beihilfe zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Serbitz hat das Amtsgericht Altenburg den inzwischen 33-Jährigen nun zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt.

Verteidigerin Astrid Koch (links) hielt nach einem Geständnis und einem darauf basierenden Deal zwei Jahre und neun Monate Gesamtstrafe für ihren Mandanten (Mitte) für angemessen. Das Gericht folgte aber der Staatsanwaltschaft, die drei Jahre Haft gefordert hatte Quelle: Thomas Haegeler

Nach Deal drei Jahre Gesamtstrafe

Die drei Jahre, die das Schöffengericht unter Leitung von Richter Peter Osin diese Woche verhängte, beziehen eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe des Landgerichts Leipzig wegen Diebstahls aus Einbrüchen, Sachbeschädigung und Fahrens ohne Führerschein ein und sind das Ergebnis einer Absprache. Bei dem Deal verständigten sich Staatsanwaltschaft, Gericht sowie der Angeklagte für ein Geständnis auf eine moderate Gesamtstrafe zwischen zwei Jahren und neun Monaten bis drei Jahre und drei Monaten. Richter Osin entschied sich für die Mitte und folgte damit der Forderung der Anklagebehörde, während Verteidigerin Astrid Koch die untere Grenze für ausreichend hielt.

Auftraggeber sitzen in Chemnitz

Dafür ersparte der Bornaer, der erst vor ein paar Jahren im Knast drogenabhängig wurde, allen eine langwierige Beweisaufnahme. Bei seinem Geständnis gab er zudem Einblick in die Autoschieber-Szene. Demnach erhielt er seine Aufträge von Leuten aus Chemnitz. Diese vermittelten den Kontakt zu einem Ausländer, der ihm dann die Autos mit Schlüssel, Papieren und Tankgeld sowie der Hälfte seines Lohns übergab. Den Rest gab’s bei erfolgreicher Ausführung, wofür ihm zudem ein weiterer Auftrag in Aussicht gestellt wurde.

Starthilfe für Einbrecher aus familiärem Umfeld

Kurios, aber nicht zu widerlegen, war zudem die Aussage des Angeklagten zu dem Einbruchdiebstahl in Serbitz. Dabei kamen aus der Wohnung einer Frau Münzen, Schmuck und Bargeld weg. Auf ihn fiel der Verdacht, weil die Polizei sein Blut im Wohnzimmer fand. Er sei am Tatort, aber nur Helfer gewesen. Begangen habe den Bruch ein naher Angehöriger mit einem Komplizen. Als das Duo flüchten wollte, sprang deren Auto nicht an. Also habe der Verwandte ihn angerufen und gebeten vorbeizukommen, um Starthilfe zu geben. Das habe er getan und sei nur in die offene Wohnung, um einen dort vergessenen Rucksack zu holen.

Das Urteil in dem Prozess, der wegen einer längeren krankheitsbedingten Unterbrechung von vorn beginnen musste, ist noch nicht rechtskräftig.

Von Thomas Haegeler