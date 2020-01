Mit Kopf und Herz ankommen

Altenburg

Die Begrüßungstüte der Stadt Altenburg hat das Zeug, die heimische Willkommenskultur enorm aufzuwerten und zur Werbekampagne für die ganze Region zu werden. Wenn ich gerade eben in die Skatstadt gezogen bin, dann ist es sehr hilfreich, alle wichtigen Informationen gebündelt an die Hand zu bekommen und aktuelle Veranstaltungspläne gleich noch dazu.

Ankommen mit dem Kopf

OVZ-Autorin Dana Weber. Quelle: Mario Jahn

Aber all die nützlichen Flyer sind halt nur informativ und helfen, mit dem Kopf anzukommen. Sie befüllen die „Wundertüte“ auch nicht wirklich im gegenständlichen Sinne. Die bisher gesponserten Werbegeschenke beschränken sich auf Skatkarten und ein Buch zur Stadt und reichen nur für die ersten Neuzugänge.

Safranhonig und geistige Getränke

An dieser Stelle sind jetzt die Unternehmen im Landkreis gefragt. Mit ihrer Unterstützung kann es gelingen, Neubürger auch sinnlich willkommen zu heißen und gleichzeitig an die neue Heimat zu binden. Wahrhaft sinnlich wäre ein Willkommenspaket mit kulinarischem Lokalkolorit. Was das angeht, hat das Osterland einiges zu bieten. Wie wäre es denn, die Neuen mit Safranhonig, Senf, Dauerbackwaren und geistigen Getränken zu bewillkommnen?

Neukunden anfüttern

Die Werbegeschenke sind sicherlich gut angelegtes Geld. Immerhin können lokale Unternehmen auf diese Weise potenzielle Kunden ganz elegant „anfüttern“. Altenburg, begrüß deine neuen Einwohner mit allen Sinnen! Denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen.

Von Dana Weber