Altenburg

Am Sonntagabend öffnete sich im Theaterzelt der Vorhang für die erste Premiere, die das am Altenburg-Geraer Theater beheimatete Thüringer Staatsballett wieder in „Mannschaftsstärke“ auf die Bühne führte. Nicht mehr nur wenige Tänzerinnen und Tänzer, die manchmal fast verloren schienen, und bei denen vorab erfragt werden musste, wer in Wohngemeinschaften oder als Paar zusammenlebt, sodass sie sich auch auf der Bühne nahe kommen durften.

Unter dem Titel „Impulse“ bot das Ensemble Tanzvisionen aus den Niederlanden und Großbritannien – und wurde seinem weit über die Kreisgrenzen hinaus gehenden exzellenten Ruf mehr als gerecht. Die Geraer Premiere erlebte der dreigeteilte Abend übrigens schon vor über zwei Jahren, Anfang März 2020. Mehr Aufführungen gab es bislang nicht, denn dann machte Corona mit Lockdowns Theater entweder gänzlich unmöglich oder mit den geschilderten strengen Auflagen einer Aufführung mit 22 Tänzerinnen und Tänzern einen Strich durch die Rechnung. Ballett-Freunde mussten sich in Geduld üben. Doch das Warten hat sich gelohnt.

Beifallsstürme und Jubelrufe

Geboten werden mit „Bolero“, „ZERO“ und „SYNC“ Werke solch namhafter Choreografen wie Ihsam Rustem, Nanine Linning und Nils Christe, die ihre Stücke selbst mit dem Ensemble erarbeiteten. Den Anfang machte in Altenburg Maurice Ravels allseits bekannter und unverwüstlicher „Bolero“, während er bei den Aufführungen in Gera das Mittelstück bildet. Hier fordert die andere Bühnentechnik im Zelt ihren Tribut. Was allerdings zur Folge hat, dass sich nach 17 Minuten etwas gewöhnungsbedürftig bereits die erste 20-minütige Pause anschloss. Wie notwendig sie jedoch war, ließen die deutlich zu hörenden Handwerkergeräusche erahnen.

Zuvor gab es nach dem furiosen musikalischen End- und Höhepunkt des weltbekannten Musikstücks die ersten Beifallsstürme, Bravo- und Jubelrufe. Der britische Choreograf hat den „Bolero“ unkonventionell, humorvoll und bunt – sogar mit entsprechender Körperbemalung der Akteure – in Szene gesetzt. „Ich wollte einfach etwas anderen machen, ein spaßiges Stück“, so Ihsam Rustem. Er nahm dessen allgemeine Themen wie Liebe, Lust, Verlust, Sinnlichkeit und füllte das Ganze mit jeder Menge wilder und verrückter Figuren. Herausgekommen sind Tanzbewegungen, die alles andere als klassisch sind.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„ZERO“ erlebte 2013 im Theater in Heidelberg seine Uraufführung als erstes großes Werk der jungen Choreografin Nanine Linning, die lange Zeit Hauschoreografin des Rotterdamer Scapino Balletts war, bevor sie 2006 ihre eigene Amsterdamer Dance Company gründete. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Sie wurde für den „Faust“, den wichtigsten Theaterpreis, nominiert. Linning setzt im Stück einen wissenschaftlichen Artikel, wonach in den nächsten Jahrhunderten die Schwerkraft auf der Erde graduell sinkt, auf spektakuläre Weise um. Anfangs mit fast apokalyptischen Bildern, in denen sich die Tänzer auf animalische Art in schwarzen schalenartigen Kokons bewegen müssen, während im zweiten Teil alles heller und hoffnungsvoller wird, zu sehen auch an der hautfarbenen Kostümierung.

Mit Synchronität und Leichtigkeit

Den Abschluss macht mit „SYNC“ ein schwer zu fassender Titel. Die vier Großbuchstaben werden aus dem Englischen abgeleitet und stehen für „syncronisation”, „syncopation” und „to be in sync”. Gleichklang und synchrone Bewegungen stehen im Mittelpunkt, unter anderem mit Spitzentanz, bei dem die Tänzerinnen scheinbar schwerelos über die Bühne schweben. Ergänzt wird das Ganze, untermalt von Ludovico Einaudis „Salagari“, durch massenhaft artistische und zirzensische Übungen. Nils Christe bietet eine wahre Bildgewalt.

Was das Thüringer Staatsballett für die Umsetzung dieser Choreografien in zwei Stunden leistet, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Mit unglaublicher Synchronität und scheinbarer Leichtigkeit meistern die Tänzerinnen und Tänzer eine derartige Fülle von Bewegungen, dass dem Zuschauer der Mund offen bleibt – so man selbiges unter der Maske sehen würde. „Einfach der Hammer“, fasste es eine Zuschauerin im Hinausgehen treffend zusammen – nachdem das Publikum das Ensemble zur Premiere minutenlang stürmisch gefeiert hat.

Allerdings hat es den Anschein, dass „Impulse“ womöglich ein Stück für ausgesprochene Fans modernen Balletts wird. Die trotz des noch immer geltenden Schachbrettmusters nicht ausverkaufte Premiere und der bislang außerordentlich zögerliche Verkauf bei den folgenden Aufführungen – selbst im weit Ballett-affineren Gera – lässt es zumindest befürchten. Es wäre außerordentlich schade.

Altenburger Aufführungen: 14. April, 14.30 Uhr; 24. April, 18 Uhr; 3. Juni, 19.30 Uhr; 11. Juni, 19.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse (Telefon: 03447 585160) sowie unter www.theater-altenburg-gera.de.

Von Ellen Paul