Altenburg

Manchmal waren es clevere Schachzüge, die Altenburg in den vergangenen Jahren vorangebracht haben. Und im Falle des Unternehmens Schulz und Berger in der Zschernitzscher Straße passt diese Erfahrung sogar im Wortsinn: Dietrich Barnstedt, der 1992 im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands das Altenburger Gelände der Blechverformung Schmölln von der Treuhand übernahm, ist ein leidenschaftlicher Schachspieler. Über die Schachvereinigung in Altenburgs Partnerstadt Offenburg hatte er den Draht ins Ostthüringische gefunden. 27 Jahre später ist die Produktionsstätte für Luft- und Verfahrenstechnik ein international gefragter Lieferant von Anlagenbestandteilen für Kraftwerke und Entsorgungsbetriebe, für Gießereien, Holz- und Papierindustrie.

Hauptsitz seit 2002 in Altenburg

Am Rande der Stadt gelegen, ist die Firma Schulz und Berger vielen Altenburgern gar nicht so recht bekannt. Der Betrieb hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die genau genommen schon 1960 begann, als das Ursprungs-Unternehmen im baden-württembergischen Reilingen gegründet wurde. Dietrich Barnstedt übernahm das Unternehmen 1971, verlegte den Hauptsitz später nach Mannheim und 2002 schließlich nach Altenburg, wo er bei dieser Gelegenheit auch gleich die Geschäftsleitung an seinen Sohn Dirk Barnstedt übergab.

Die Fertigung benötigt viel Platz. Insgesamt 3800 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Quelle: Mario Jahn

Der Betrieb wächst immer weiter und es ist kein Ende abzusehen. Aus ehemals sechs Mitarbeitern sind jetzt 100 geworden. Zwei Produktionshallen wurden komplett neu gebaut, der Maschinenpark erweitert. Die Gesamtfertigungsfläche in Altenburg beträgt nun 3800 Quadratmeter – vor sechs Jahren kam noch eine Außenstelle in Hohenmölsen hinzu.

Vielseitige und breitgefächerte Aufgaben

Vergangene Woche hat ein weiterer Azubi seine Ausbildung begonnen – fünf angehende Anlagenmechaniker und ein technischer Produktdesigner sind nun in der Lehre. Viele Azubis kommen schon mit Vorkenntnissen ins Unternehmen, gibt es doch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Bonhoeffer-Regelschule. Wöchentlich kommen Schüler ins Unternehmen, lernen die Aufgaben vor Ort kennen, sammeln praktische Erfahrungen. Für sie ist das Teil des Unterrichts. Eine Erkenntnis: Die Aufgaben in einer mittelständischen Firma sind oft vielseitiger und breitgefächerter als in einem großen Konzern. „Beispielsweise übernehmen Ingenieure als Projektleiter auch Aufgaben in der Planung und im Einkauf sowie in der Projektbetreuung beim Kunden“, schildert die kaufmännische Mitarbeiterin Bärbel Melzer.

Blick in eine der Produktionshallen. Quelle: Mario Jahn

Das kann dann durchaus auch in Vietnam oder Norwegen sein. Etwa 50 Prozent der Produktion von Schulz und Berger gehen in den Export, bis nach Südafrika und in die USA. Der Löwenanteil des Exports hat allerdings Europa als Zieladresse. Geliefert werden zum Beispiel Komponenten von Entstaubungsanlagen, Windsichter für die Abfallwirtschaft zum Trennen von schweren und leichteren Stoffen per Luftstrom, aber auch Behälter und Tankanlagen. Oft sprengen die Dimensionen der fertigen Teile die herkömmlichen Transportwege, so dass begleitete Sondertransporte notwendig sind. Bei Export nach Übersee hoffen die Beteiligten, dass alle Schiffscontainer gleichzeitig und rechtzeitig ankommen.

Individuelle Herstellung

Von der Planung über die Fertigung bis zur Wartung von Anlagen liegt alles in einer Hand. Nur wenige Bauteile werden zugekauft. „Die meisten der hergestellten Komponenten sind auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten“, berichtet Bärbel Melzer. Innovationsimpulse holt sich Geschäftsführer Dirk Barnstedt von Kunden, die mit bestimmten Aufgabenstellungen oder zu lösenden Problemen an ihn herantreten, etwa auf Messen.

Die fertig montierten Materialabscheider für die Mülltrennung warten auf den Abtransport. Quelle: Mario Jahn

Ein Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordhausen realisiert. Bei zwei weiteren steht die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in Leipzig Pate. Eine eigene Versuchshalle zum Testen der vielen Innovationen steht bei Barnstedt noch auf der Vorhabenliste. Das letzte Technikum musste dem Bau der neuen Produktionshalle weichen, um der weiter steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Doch das Areal in der Zschernitzscher Straße bietet noch ausreichend Erweiterungsmöglichkeiten.

Von Christiane Leißner und Kay Würker