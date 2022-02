Mit Technik gegen den Mähtod: Rehkitze im Altenburger Land sollen besser geschützt werden

Altenburg

Das Problem wiederholt sich. Im Frühjahr, spätestens sobald auf den Wiesen das Gras zum ersten Mal gemäht wird, wird es für Rehkitze gefährlich. Allein, vermeintlich geschützt, liegen sie auf den Flächen im hohen Gras. Nähert sich die Mähmaschine den Tieren bei der Mahd, fliehen sie nicht, sondern bleiben liegen. Die Folgen sind fatal, denn dabei kommen die Kitze um, die Ernte wird unbrauchbar – und auch die Fahrer der Mähmaschinen werden mit solchen Wildunfällen stark belastet.

Kreisbauernverband: Schon lange auf der Suche nach effektiven Lösungen

„Es ist schwierig“, erklärt Tom Bauch, Vorsitzender des Bauernverbandes Altenburger Land, die Lage. „Wir überlegen schon jahrelang, wie wir das in den Griff bekommen können.“ Die Kitze sind nicht zu sehen. Bei Gefahr bleiben sie instinktiv klein und still. Die Felder ablaufen, Lärm machen und die Tiere aufschrecken – das funktioniert nicht. Und: Es braucht viele Helfer. Die Landwirte mähen meist in engen Zeiträumen und fast gleichzeitig, bei guten Wetterperioden, so Bauch. Woher sollen die kommen?

Wie viele Tiere dadurch jährlich im Altenburger Land umkommen, kann Bauch nicht sagen. Was er jedoch weiß: Vergangenes Jahr waren es mehr. Können die Landwirte früh im Jahr mähen, noch vor der sogenannten Hauptsetzzeit, wenn die Kitze geboren werden, sind es weniger. 2021 sorgten allerdings die Witterungsbedingungen für einen Verzug in der Ernte und somit auch eine erhöhte Anzahl verstorbener Tiere. Gleichzeitig haben die Landwirte ein weiteres Problem: Das Futter, wie Heu oder Silage, kann nicht mehr genutzt werden. Zu groß ist die Gefahr von Botulismus, einer Vergiftung der Tiere.

Helfen soll der Fortschritt. Der Kreisbauernverband Altenburg wird in der kommenden Erntezeit auf den Grünlandflächen von vier Mitgliedsbetrieben eine Technik installieren, die verhindern sollen, dass Rehe ihre Kitze auf landwirtschaftlich genutzten Flächen absetzen. Finanziert werden soll das unter anderem aus Mitteln des Landes Thüringen.

Andrea Rücker: Suche nach Lösungen

Zum Thema gemacht hat dieses System Andrea Rücker vom Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ in Altenburg. Vergangenes Jahr wurde der Verein mit der Situation und Problematik konfrontiert, als ein verletztes Kitz gefunden wurde. Dieses konnte nicht gerettet werden, sorgte aber für die Lösungssuche und den Kontakt zwischen dem Verein und dem Kreisbauernverband. Rücker suchte im Netz nach Lösungen und entdeckte ein sogenanntes Vergrämungssystem „Rehkitz-Retter Wildschreck KR01“, von Naturtech-Oberland. Entwickelt von einem Jäger, der sich mit dem gleichen Problem konfrontiert sah.

Das System wird am Tag vor der Mahd, also der Ernte, auf den Feldern installiert und sendet akustische und optische Signale. Es ähnelt einem dünnen Zaunpfahl, an dem das Licht und die Technik für die Geräusche befestigt sind. Dadurch sollen die Muttertiere animiert werden, ihre Kitze aus der betroffenen Fläche zu führen. Dieses System stieß auf offene Ohren.

Andrea Rücker freut sich über die gute Zusammenarbeit und die intensive Suche nach einer Lösung zusammen mit Tom Bauch und dem Verband. Sie zeigt sich zufrieden darüber, dass Tierschutz und Landwirtschaft bei dem Thema zusammenarbeiten: Der Verantwortung den Tieren gegenüber sind sie sich bewusst.

Einsatz auf ausgewählten Flächen

Der Bauernverband will, wenn es die Förderung zulässt, die Geräte auf den Flächen von vier Mitgliedsbetrieben anwenden: Der Agrar GmbH Ziegelheim, der Agromil Agrar GmbH Mockern, der Agrar T&P GmbH Mockzig und der Agrargenossenschaft Nöbdenitz eG. 110 Stück werden dafür benötigt, der Stückpreis liegt bei rund 120 Euro. Das wäre der Idealfall. Aber auch ohne Förderung sollen die Technik zum Einsatz kommen, allerdings in wohl kleinerer Stückzahl, so Tom Bauch.

Bereits grünes Licht für die Förderung hat der Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“, erklärt Andrea Rücker. Ein Großteil der benötigten Summe kommt vom Dachverband, dem Deutschen Tierschutzbund. 30 Geräte plant der Verein für die Nutzung. Die werden bei zwei Biolandhöfen in der Region zum Einsatz kommen. Über die Möglichkeit der Finanzierung mit Hilfe des Deutschen Tierschutzvereines zeigt sich Andrea Rücker dankbar. „Wir möchten uns für die Unterstützung bedanken.“ Vergangene Woche kam die positive Rückmeldung zur Förderung. „Am Ende“, so Rücker weiter, „wäre es doch schön, wenn es in diesem Jahr heißt: Wir haben nicht ein Rehkitz gehabt!“

Jäger und Landwirte stehen in der Verantwortung

Die Verantwortung, die Wiesen und bestellten Flächen auf versteckte Kitze zu untersuchen, liegt nicht allein auf den Schultern der Landwirte und der Fahrzeugführer. Die Flächen sind oft Teil eines Jagdrevieres, die Jäger in der Mitwirkungspflicht. Sie handeln im Sinne der Hege. Verletzte und getötete Rehkitze wünscht sich daher niemand. „Wir haben alle das gleiche Ziel“, so Tom Bauch dazu.

Die Jagdgenossenschaft Starkenberg greift daher auf eine andere Alternative zurück: Drohnen. Unter anderem wird Landwirt Andreas Karte, ebenfalls Jäger, die Wiesen von oben beobachten. Mit der Hilfe einer Wärmebildkamera sollen die Kitze aufgespürt, aus der Fläche genommen und somit gerettet werden. Erfahrungswerte habe man sich dazu unter anderem auch bei den Rehkitzrettern aus Gera gesammelt, so Karte. Aber: Für diese Art der Rettung braucht es mindestens drei Menschen.

Und Geld: So eine Drohne kostet. Gut 7000 Euro nennt er als Richtwert. In Starkenberg übrigens aus der Tasche der Jagdgenossenschaft finanziert. „Ohne Zusammenarbeit funktioniert es nicht“, so Karte und meint damit auch die zwischen Jägern, Suchenden und den Flächenbetreibern für den Tierschutz. Steht das Gras hoch genug und ist das Wetter gegeben, kann es losgehen, so Karte. „Die Drohne ist einsatzbereit.“

