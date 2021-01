Mit Wirbeln, Sand und neuen Kurven: Die Blaue Flut bei Altenburg wird wieder lebendig

Altenburg

Sie sind nicht intuitiv zu finden. Ein gutes Stück Weg muss man auf engen Feldwegen zurücklegen, wenn man die Leipziger Straße verlässt. Aber wenn man sie gefunden hat, dann scheint jede Stadt meilenweit entfernt, dort, auf den Rasephaser Wiesen. Der Eichelhäher schreit durchdringend, Stieglitze flattern aufgeregt zwischen Bäumen hin und her und doch beschreibt diese Au vor allem ein Wort: idyllisch.

Genau hier hat die Naturforschende Gesellschaft Altenburg mit einem EU-geförderten und landeskofinanzierten Projekt Hand angelegt. Genauer gesagt an der Blauen Flut, dem Bach, der an den Rasephaser Wiesen entlang fließt.

Schon in den 90er-Jahren gab es Revitalisierungspläne

„Schon in den 90er-Jahren gab es Pläne zur Revitalisierung der Blauen Flut“, erzählt Mike Jessat von der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg und Direktor des Mauritianums. Zu dieser Zeit wurde der aktuelle Bachlauf hergestellt, wobei das Bachbett ein V-Profil erhielt. „Wir dachten, dass sich der Bach selbst mehr Natürlichkeit erarbeitet, aber seitdem hat sich nicht viel geändert.“ Im Gegenteil, die Blaue Flut habe sich nur tiefer eingegraben, weil sie so wenig Wasser führte.

Im Spätsommer und Herbst gaben Bagger der Blauen Flut einen neuen Lauf, schufen Prall- und Gleithänge. Quelle: Mario Jahn

Die aktuelle Maßnahme der Naturforschenden Gesellschaft hatte nun das Ziel, aus der Blauen Flut wieder einen lebendigen, reichen Bach zu machen, der einen attraktiveren Lebensraum für verschiedene Insektenarten oder andere Lebewesen bietet. Also übernahmen Bagger das, was die Blaue Flut in den letzten Jahren nicht geschafft hatte: Sie schufen einen neuen Bachlauf, der es der Blauen Flut ermöglichen sollte zu mäandern. „Wir helfen nur ein bisschen. Aber den Rest soll der Bach schon selbst machen“, sagt Mike Jessat.

Fluss bekommt ein Kiesdepot: Sedimente fehlten

So erklären sich auch die Sandhügel, die am Uferrand seltsam fehl am Platz wirken. Dabei haben sie einen tieferen Sinn: „Bei höherem Wasserstand nimmt sich der Fluss etwas vom Sand und von den Kieseln mit. Das fehlte bisher.“ Sonstige Sedimente sind nicht vorhanden, weil die beim Durchfluss durch den Großen Teich abgefangen werden. „Deswegen haben wir dem Fluss ein Kiesdepot angelegt. Und das sortiert sich dann schon entsprechend im Bach.“ Diese Sedimente seien vor allem für Insektenlarven günstig, Kiesel zum Beispiel für Muscheln.

Die Blaue Flut in ihrem neuen Bett. Die Sandaufschüttungen am Rande versorgen den Bach bei höherem Wasserstand mit Sedimenten. Quelle: Mario Jahn

Durch Totholz entstehen nötige Verwirbelungen

Um dem Bach weitere natürliche Struktur zu geben, steckt nun auch Totholz im Bachbett. „Dadurch entstehen Verwirbelungen.“ An einigen Stellen haben die Bagger eingegriffen, eine neue Kurve geschaffen oder das Bett ausgeweitet, um Prallhänge und Gleithänge an den Uferseiten zu schaffen. Vom Prallhang trägt der Fluss Material ab, am Gleithang lagert er es an. So entstehen beispielsweise auch Sand- oder Kiesflächen oder kleine Inseln. Der Prallhang ist außerdem besonders beim Eisvogel beliebt, wenn er nach Nistmöglichkeiten sucht.

„Der Fluss lebt, wenn er sich ausbreiten kann“, erklärt Mike Jessat.

Für die Bienenfresser, eine seltene, exotisch anmutende Vogelart, wurde mit der Renaturierungsmaßnahme eine neue Brutstätte geschaffen. Sie graben Niströhren in Steilwänden. Quelle: Wilfried Zimmermann

Büffel können im Sommer in der Blauen Flut baden

Noch ist kein Zaun gezogen, der die Aue abtrennt. Sobald das jedoch geschehen ist, können auch die sechs Wasserbüffel an die Blaue Flut, die auf den Rasephaser Wiesen weiden. Der Naturschutzbund kümmert sich um Beweidung und betreut die Fläche und die Büffel. Mit dem erweiterten Bachverlauf bekommen die Tiere die Möglichkeit, in den Bach zu gehen, zu trinken oder einfach zu baden. „Das werden wir dann im Sommer beobachten können“, sagt Jessat. Noch sind die Büffel separat eingezäunt, während die Arbeiten an der Blauen Flut noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

„Der Bach muss heterogen sein“

Bevor der Fluss die Rasephaser Wiesen verlässt und erneut unter dem alten Bahndamm hindurchfließt, macht er noch eine größere Schlinge, die auch vom Bagger geschaffen wurde. Hier wechseln sich tiefere und flachere Stellen ab, Steine, die das Wasser aufhalten, Totholz, das für Verwirbelungen sorgt. „Der Bach muss heterogen sein“, betont Jessat. „Und Holz gehört in den Bach, für die Struktur.“

Organisierte Wildheit: Totholz und Gestein schaffen im Flüsschen Verwirbelungen. Quelle: Mario Jahn

Büffel sind Gestalter von Sumpflandschaften

Eine breit aufgeschüttete Sandfläche neben der Schlinge wartet nur darauf, von Wildbienen oder Sandlaufkäfern besiedelt zu werden. „Wir dürfen auf den nächsten Sommer gespannt sein.“

Dann verschwindet der Fluss unter dem Bahndamm und macht sich in einer gepflasterten Rinne auf den Weg in Richtung Knau. „Das wäre dann das nächste Projekt: diese Rinne zu revitalisieren“, blickt Jessat voraus. Aber nun sind erst die Wasserbüffel an der Reihe, die mit ihrer Lebensweise noch mehr Bewegung in den Fluss bringen, wenn sie Sedimente aufwirbeln und sich im Wasser suhlen. „So gesehen ist der Büffel schon immer ein Gestalter von Sumpflandschaften“, erklärt Mike Jessat. Und irgendwo zwitschert ein Stieglitz.

Von Katharina Stork