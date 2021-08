Mit ordentlich Pferdestärken: Friedenstreck startet in Altenburg

Altenburg

Von Altenburg nach Schmölln mit ordentlich Pferdestärken, aber gemütlicher als es sich anhört: So reisen die Gespanne mir ihren Wagen beim Friedenstreck. Initiiert wird der Treck vom Verein Friedensglocken, deren Gedanke es ist, überparteilich, religionsunabhängig und offen für alle Menschen den Friedensgedanken in der Welt weiter zu tragen. 2025 wollen sie mit ihren Kutschen bis nach Jerusalem fahren – bis dahin fahren sie jährlich kürzere Strecken. Dieses Jahr geht es von Ostthüringen Richtung Ostwestfalen, mehr als zwei Wochen werden sie unterwegs sein, im Gepäck haben sie eine Friedensglocke. Die wiegt rund 70 Kilogramm und besteht hauptsächlich aus Militärschrott. Die Glocke ist das Geschenk des Vereins an die Stadt Jerusalem und soll nach der Reise 2025 überreicht werden.

Ankunft der Fahrer und Fahrerinnen mit ihren Kutschen und Pferden in Altenburg ist bereits am 5. August. Dann kampieren die zehn Gespanne, rund 20 bis 30 Personen auf dem Gelände des Wohnmobilstellplatzes am Großen Teich der Skatstadt. Ankunft ist gegen 15 Uhr. „Wir scharren bereits mit den Hufen“, erklärt Helmut Kautz, Vorsitzender des Vereins, welcher seine Reisen auch durch Spenden finanziert.

Übernachtungsplätze gesucht

Am Donnerstag gibt es für die Altenburger am Großen Teich neben einem Vortrag im Theaterzelt über die Reise des Trecks nach Russland 2018 auch Kulinarisches von außerhalb. Zwischen 16 und 19 Uhr wird „Brandenburger Backschwein to go“ verkauft. Die Mitreisenden des Trecks freuen sich übrigens auch über Angebote zum Übernachten entlang der gesamten Strecke nach Ostwestfalen, aber auch in Altenburg und Schmölln, dem zweiten Ziel des Trecks nach der Abreise am Freitag. Wer Interesse daran hat, kann sich einfach direkt am Donnerstag bei den Mitreisenden melden. Endgültiges Ziel des Trecks ist am 27. August die Stadt Wendlinghausen ins Ostwestfalen.

Von Vanessa Gregor