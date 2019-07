Nobitz/Windischleuba

Knapp eine Million Euro investiert die Mitnetz Strom in die Verbesserung der Qualität der Stromversorgung, teilt der EnviaM-Netzbetreiber mit. Schwerpunkte seien neben Netzverstärkungs- und -optimierungsmaßnahmen zur Aufnahme von Strom aus erneuerbaren Energiequellen auch der Austausch von veralteten Massekabeln sowie der Ersatz von Freileitungen im Mittel- und Niederspannungsnetz durch neue Erdkabel, heißt es in einer Presseerklärung.

Mehrere Kilometer Kabel wandern unter die Erde

Etwa 320 000 Euro fließen dafür in den Nobitzer Ortsteil Zehma. Denn die beiden dortigen Ortsnetzstationen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und sollen durch eine neue Kompaktstation ersetzt werden. Um neue Einspeisepotenziale erschließen zu können, würden außerdem 2500 Meter Niederspannungskabel und 600 Meter Mittelspannungskabel in die Erde verlegt, welche die Freileitungen ersetzen. „Dadurch wird die Stabilität des Netzes gesteigert, da ein größerer Leitungsquerschnitt zum Einsatz kommt. Dies ist wichtig, damit es durch die Vielzahl der angeschlossenen Einspeiser zu keinen Störungen kommt“, so Uwe Härling, Leiter der Netzregion Westsachsen. Die Erneuerung des Ortsnetzes in Zehma begann im Mai und soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Netzanpassung in Löpitz

Ebenfalls in der Gemeinde Nobitz, im Ortsteil Löpitz laufe eine weitere Baumaßnahmen, informiert der Netzbetreiber. Auch da sei eine Netzanpassung durch Rückbau der Mittelspannungsfreileitung von Löpitz Richtung Gleina auf einer Länge von 500 Metern vorgesehen. Daneben soll die dortige Transformatorenstation durch eine neu Kompaktstation ersetzt werden. Zwischen April und September werden rund 80 000 Euro in Löpitz dafür ausgegeben.

Über eine halbe Million Investition in Bocka

Ganz ähnliches setzt die Netzgesellschaft im zu Windischleuba gehörenden Dorf Bocka für etwa 550 000 Euro um. Von April bis November würden auf einer Länge von nahezu viereinhalb Kilometern entlang der Landesstraße 1353 zwischen Bocka und Remsa die Freileitung durch Mittelspannungskabel ersetzt. Darüber hinaus werden zwei Ortsnetz Transformatorenstationen durch Kompaktstationen ausgetauscht und die Transformatorenstation in Remsa umgebaut. Zur Maßnahme gehöre zudem der Ersatz von insgesamt 1500 Metern Niederspannungsfreileitung durch Erdkabel in Bocka.

Die Aufträge zur Umsetzung der Baumaßnahmen gehen überwiegend an regional ansässige Bau- und Montagefirmen, erklärt die Mitnetz Strom.

Von OVZ