Altenburg

Der Modelleisenbahnclub Altenburger Land hat am Wochenende seine Miniaturwelten im Teehaus-Orangerie-Komplex auf dem Schlossberg aufgebaut – dank Kooperation mit dem ansässigen Förderverein. Präsentiert wurden verschiedene Club- und Heimanlagen – natürlich auch in Nenngröße TT. Die Eisenbahnromantik auf dem Schlossberg war für viele Gäste noch ungewohnt. Der Modelleisenbahnclub ist vor allem für seine Ausstellungen in Gößnitz bekannt.

Der nächste Termin der Modellbahner steht in Altkirchen an: die Modellbahnbörse am 1. Februar von 10 bis 14 Uhr im Gasthof „Drei Linden“.

Von OVZ