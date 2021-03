Modern und günstig: So präsentiert sich Altenburg ab Donnerstag im Internet

Altenburg

Es war ein Auftritt, der etwas an die erste Mondlandung erinnerte. Diese hatte Astronaut Neil Armstrong 1969 bekanntlich als „kleinen Schritt für einen Menschen, aber einen riesigen Sprung für die Menschheit“ bezeichnet. Zwar ging es am Mittwochmittag im Altenburger Rathaus auch um Großes, aber freilich ein paar Nummern kleiner. Dennoch begann mit der Präsentation der neuen Webseite, die ab Donnerstag, 9 Uhr, online ist, für die Stadt ein neues Zeitalter.

OB Neumann sieht „Quantensprung“

In diesem Sinne kommentierte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) jedenfalls den neuen Auftritt im weltweiten Netz. „Man könnte sagen, dass es hier lediglich und lapidar um die Veränderung der Internetseite einer Stadt geht, aber für uns ist es ein Quantensprung“, erklärte der Rathauschef angesichts der alten Version, die nach 15 Jahren mächtig angestaubt wirkte und nun offline geht. „Von wo wir herkommen, springen wir ins obere Mittelfeld.“ Es gehe natürlich noch mehr. „Der Grund, warum wir nicht ganz an der Spitze liegen, ist finanzieller Natur.“

Weit über eine halbe Million Euro hätte die Stadt für eine neue Spitzenseite ausgeben müssen. Geld, das man nicht hatte. Also schaute sich die Stadt um – und fand den Förderverein für regionale Entwicklung in Potsdam. Nach Prüfung und erster Verständigung im Herbst 2020 legten die in dem gemeinnützigen Zusammenschluss organisierten Auszubildenden und Studenten aus dem Bereich der Informations- und Datenverarbeitung am 2. November mit dem Programmieren los.

300 Euro Erstellungskosten plus 42 Euro im Monat für Betrieb

So sieht die neue Internetseite der Stadt Altenburg aus, die ab 11. März online ist. Quelle: Thomas Haegeler

Keine fünf Monate später ist die Webseite fertig. Und das, obwohl laut Neumann 600 bis 700 Einzelseiten bearbeitet werden mussten, was in Regie des städtischen Digitalbeauftragten Olaf Kronbach im Rathaus geschah. Durch die Kooperation mit dem Potsdamer Verein fielen – außer 300 Euro für Sonderprogrammierungen – keine Erstellungskosten an. Diese ist in den monatlichen Kosten von 42 Euro ebenso enthalten, wie der Betrieb der Seite, Anpassungen und Aktualisierungen. „Das ist auch für den Steuerzahler gut“, so der OB.

Es ist das erste Großprojekt, das der erst im August des Vorjahres eingestellte Digitalbeauftragte in Altenburg abgeschlossen hat. Wie Kronbach und Neumann ausführten, sehe die neue Seite, die fortan unter www.stadt-altenburg.de erreichbar ist, nicht nur frischer aus, sondern sei auch übersichtlicher, mit Smartphones und Tablets kompatibel, für Sehbehinderte geeignet und verfüge über eine ganze Reihe praktischer Funktionen.

Mängelmelder, Amtsblatt-Newsletter und Volltextsuche

So gebe es etwa einen Mängelmelder, erklärte Neumann die Plattform zur Kontaktaufnahme und Kommunikation. „Hier können Bürger direkt Fotos hochladen und uns eine Info zu einem Problem zukommen lassen.“ Ein Servicebüro leite die Anliegen dann an die zuständige Stelle weiter, von der es „eine schnelle Antwort und Abhilfe“ gebe, „sofern wir zuständig sind“. Auf der deutlich entschlackten Seite kann zudem das Amtsblatt als digitaler Newsletter bestellt werden. Auch soll eine umfängliche Volltextsuche schnell zu gesuchten Formularen, die zunehmend digital werden sollen, oder Informationen führen.

„Maximal drei Clicks“ und „ein Kraftakt“ zur digitalen Verwaltung

„Maximal drei Clicks und ich bin dort, wo ich hin will“, verspricht Kronbach und erklärt den Aufbau der Seite mit vier thematischen Bereichen („Stadt und Bürgerservice“, „Leben in Altenburg“, „Wirtschaft und Bauen“, „Freizeit und Tourismus“) und zwei Rubriken („Aktuelle Themen“, „Aktuelles aus Altenburg“). Zudem sei es ein wichtiger Schritt zur Erfüllung des Online-Zugangsgesetzes, das ab 1. Januar 2023 Bürgerinnen und Bürgern verpflichtend einen digitalen Verwaltungszugang verschaffen soll.

„Wir haben dafür jetzt die digitale Haustür gebaut und richten uns nun ein“, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Torsten Weiß bildlich den weiteren Fortgang der Digitalisierung im Rathaus. Für den Kauf von Technik, Software und Co. sind dieses und nächstes Jahr „weit über eine Million Euro eingeplant“, so OB Neumann. „Für einen Prozess, den der Bürger nicht sieht. Ein Kraftakt“, der den nächsten Altenburger Quantensprung darstellt.

Von Thomas Haegeler