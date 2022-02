Moderner Eingangsbereich fürs historische Haus: Zoff ums Altenburger Lindenau-Museum

Altenburg

Die bestinformierten Personen einer Stadt sind sehr wahrscheinlich nicht die Politiker, sondern – die Friseure. Zugegeben, diese These ist provokant. Doch sie hat was. Denn in einem Salon öffnen die Kunden ihr Herz, reden über Familiäres und diskutieren zugleich die gesellschaftlichen Neuigkeiten und Aufreger. Erst recht, wenn der Figaro als einflussreich gilt. Kein Wunder also, dass die allererste öffentliche Reaktion auf das geplante neue Antlitz des Lindenau-Museums von der Stadtratsfraktion Pro Altenburg kam, deren Vorsitzender – man ahnt oder weiß es – ein ziemlich bekannter Friseurmeister ist.

Statt Ferrari oder S-Klasse nur ein Fiat?

„Der Druck von ganz vielen Leuten, eine Meinung zu äußern, war einfach enorm“, erinnert sich Peter Müller. Nur zwei Wochen nach der Präsentation durch Museum und Landratsamt machte Pro Altenburg Mitte Oktober 2021 klar: „Die veröffentlichte Planung kommt den musealen Anforderungen zwar in einem großen Maße nach, aber ein architektonischer Glanzpunkt wird damit wohl kaum geschaffen.“ Von dem erwarteten großen Wurf ganz zu schweigen. In seinem Salon, so Müller, sei gar von einer verglasten Tiefgarage die Rede gewesen.

Seither ebbt die Kritik nicht mehr ab, ob in den sozialen Medien, in Gesprächen oder Presseerklärungen, etwa vom Altenburger Stadtforum. Letzteres hatte – zuerst intern, Ende Dezember dann öffentlich – dringend Veränderungen angemahnt. Man regte ein Kolloquium mit Experten an und stellte zudem zahlreiche Fragen. Etwa, warum es keinen Architektenwettbewerb gab oder ob die Möglichkeit bestehe, den Fassadenentwurf grundsätzlich zu überarbeiten. Am Ende fielen auch hier harsche Worte: „Wir hatten angesichts des Investitionsvolumens für das Lindenau-Museum von einem Ferrari geträumt, nun ja, wenigstens von einer S-Klasse. Für Altenburg muss nun aber wohl der Fiat reichen. Mal wieder!“

So sah das Museum nach seiner Eröffnung (1876) aus. Quelle: Lindenau-Museum Altenburg

Inzwischen zieht die Debatte sogar überregionale Kreise, sowohl der MDR als auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) haben über den Zoff ums Lindenau-Museum berichtet. Der FAZ-Journalist lässt in seinem Beitrag kein gutes Haar an der Planung, spricht von Frevel und radikalem Eingriff in die Struktur des Gebäudes. Und: Falls diese Pläne realisiert würden, trügen Bund und Land mit ihren Subventionen dazu bei, ein herausragendes Denkmal deutscher Museums- und Museumsarchitekturgeschichte schwer zu beschädigen.

Modernes Museum im historischen Baukörper

Was, bitteschön, ist los in Altenburg? Ausgangpunkt des Ganzen ist eigentlich etwas überaus Positives: ein Geldsegen. Sage und schreibe 48 Millionen Euro zahlen Bund und Freistaat zu gleichen Teilen für die dringend notwendige Sanierung des bedeutendsten Kunstmuseums Thüringens sowie seine Erweiterung im Marstall. Seit zwei Jahren wird in einem Stab mit Vertretern der zuständigen Bauministerien aus Berlin und Erfurt, des Landratsamts als Bauherrn, des Museums als künftigem Nutzer sowie Denkmalbehörden und natürlich dem zuständigen Planungsbüro darum gerungen, die Erfordernisse an ein modernes Museum mit dem historischen Baukörper in Einklang zu bringen.

Treppenanlagen aus dem Jahr 1910 sollen weichen

Mit einem völlig überraschenden Ergebnis: Die Treppenanlage aus dem Jahr 1910 – nach Aussagen des Landratsamts in den 1970er-Jahren saniert, inzwischen aber völlig marode – soll abgerissen und dafür das ehemalige Untergeschoss zum neuen barrierefreien Zugang werden. Präsentiert werde ebenerdig und von außen durch eine große Glasfront gut einsehbar auf der einen Seite der Empfang mit Kassen, Shop und Garderoben und auf der anderen das Studio Bildende Kunst. Oberhalb dieses neuen Eingangsbereichs ist eine große Terrasse geplant.

Das Museum heute – mit der 1910 veränderten Eingangssituation. Quelle: Pietzsch

An diesem Vorhaben erhitzen sich seither die Gemüter. Auch im Förderkreis „Freunde des Lindenau-Museums“. Hier wird der Entwurf im Vorstand ebenso wie bei den rund 300 Mitgliedern sehr differenziert gesehen. „Bei uns allen überwiegt selbstverständlich uneingeschränkt die Freude darüber, dass so viel Geld bewilligt wurde, damit das Haus endlich saniert werden kann. Am vorliegenden Entwurf des Eingangsbereichs allerdings scheiden sich die Geister“, so der Vorsitzende Lutz Woitke. „Er wird von vielen, vorsichtig ausgedrückt, als nicht ganz glücklich angesehen.“

Hoffnung auf Veränderung

Der Vorschlag für die zukünftige Gestaltung eines solch bedeutsamen Museums müsse Aufmerksamkeit erzeugen und im besten Fall ein „Das ist einfach toll!“ hervorrufen. Doch die Begeisterung, davon zeuge nicht zuletzt die öffentliche Debatte, halte sich leider in Grenzen. Prinzipiell gebe es nichts einzuwenden gegen eine moderne Gestaltung, doch sie müsse architektonisch überzeugend sein. „Vor allem die weit vorgezogene Terrasse und das spartanische Erscheinungsbild stoßen bei mir persönlich auf große Skepsis“, sagt Woitke. „Ich hoffe deshalb, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, und Veränderungen am Entwurf möglich sind.“

Museumsdirektor Roland Krischke Quelle: Jens Paul Taubert

Danach sieht es tatsächlich aus. Für Donnerstag ist eine weitere Pressekonferenz im Museum anberaumt, auf der LVZ-Informationen zufolge ein neuer Entwurf zur künftigen Gestaltung des Eingangs vorgestellt werden soll. Nähere Details sind aber bislang nicht bekannt.

Museumsdirektor Roland Krischke verteidigt Pläne Dr. Roland Krischke (54) ist als Direktor des Lindenau-Museums von Anfang an in die Planungen eingebunden: Wir sprachen mit ihm über Hintergründe und die aktuelle Situation. Haben Sie mit einer solch kontroversen Debatte gerechnet? Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Hätte sich niemand zu Wort gemeldet, müsste uns das viel eher Sorgen bereiten. Dass über das Lindenau-Museum diskutiert wird, zeigt doch, dass es den Menschen am Herzen liegt. Gut, dann diskutieren wir mal: Musste es wirklich eine solch futuristisch anmutende Lösung für den Eingangsbereich eines historischen Gebäudes sein? Wir sind nicht mit der Maßgabe an die Planung herangegangen, die Fassade zu verändern. Das Museum soll saniert werden, wobei die Barrierefreiheit eines der vordringlichsten Ziele ist. Die Variante in unserem Konzept „Der Leuchtturm an der Blauen Flut“ aus dem Jahr 2017 sah vor, von der Parkseite das Gebäude zu betreten. Dort hätte man jedoch aus Platzmangel einen Vorbau am historischen Gebäude errichten müssen, der von der Denkmalbehörde abgelehnt worden war. Im Zuge der Planungen der Architekten ergab sich nach vielen Varianten die neue Lösung eines Eingangs auf Höhe des ehemaligen Kellers in Richtung Wettiner Straße. Den Vorbau am Hintereingang haben die Denkmalschützer abgelehnt, für den gläsernen Vorbau vorn aber gaben sie ihr Okay? Der neue Eingang befindet sich unterhalb des historischen Gebäudes, das unangetastet bleibt. Die marode Treppenanlage allerdings wird entfernt, da sie keinen Sinn mehr macht. Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie war von Anfang an in diese Planungen eingebunden. Und ja, das Amt unterstützt diesen Vorschlag. Im Planungsteam wurde über viele Monate um die beste Lösung gerungen. Weil das Haus von innen und seiner Nutzung her gedacht wurde, kamen wir allerdings erst relativ spät an diesen neuralgischen Punkt. Mit dem neuen Eingang gewinnen wir ein repräsentatives Entree und haben für die Kunstschule nicht nur mehr Platz, sondern machen sie ganz im Sinne von Lindenau sichtbar. Sie selbst scheinen also mit der Entwurfsplanung zufrieden? Ein Entwurf ist ein Entwurf. Daran sind immer Veränderungen möglich. So ist beispielsweise die Gestaltung der Terrasse noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich aber finde ich den neuen ebenerdigen Eingang sehr gut. Denn wir wollen die Schwelle zum Besuch des Kunstmuseums künftig nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinn senken. Jeder soll das Haus ohne fremde Hilfe betreten können. Ein Museum für alle, das ist die tragende Idee, die mit einer Treppe in zentraler Funktion nicht realisierbar ist.

Von Ellen Paul