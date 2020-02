Modernisierung der Schweineställe in Eugenschacht verzögert sich weiter

Starkenberg

Der geplante Ausbau der Schweinemastanlage im Starkenberger Ortsteil Eugenschacht war kürzlich erneut Thema im Gemeinderat. Einmal mehr stimmten die Räte einhellig für den dafür notwendigen Bebauungsplan. Bereits seit 2015 plant der Betreiber, die Firma Agrö aus Frankenthal in Sachsen, die alten DDR-Ställe umzubauen, zu modernisieren und zu vergrößern. Für die jüngste Verzögerung sorgte vor Jahresfrist ein Formfehler bei der Bekanntmachung des Bebauungsplans, der nun mit dem aktuellen Beschluss korrigiert wurde.

Modernisierung nicht mehr 2020

Damit ist aber noch nicht klar, wann Baurecht geschaffen werden kann, bestätigt Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen). Denn gegen den jetzt ausliegenden Plan könnten Einwände vorgebracht werden, die eingearbeitet auch ein erneutes Auslegen erforderlich machen könnten, was dann wieder zu erneuten Einwänden und Auslegung führen könnte. So ein Verfahren laufe so lange, bis keine Einwände mehr vorgebracht werden oder das Landratsamt einen Schlussstrich ziehe, erläutert Schlegel. Wie dem auch sei, erst wenn es den gültigen Bebauungsplan gibt, könne der Investor den Bauantrag stellen. Wenn dieser genehmigt ist, kann es loslegen.

„Ginge es nach uns, hätten wir schon angefangen“, sagt Rico Krause, Prokurist in der Firma Agrö, die Bestandteil der Landwirtschaftsbetriebe Gröbner ist. Nach Lage der Dinge werde aber in keinem Fall in diesem Jahr begonnen. „Ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll“, meint Krause wenig überrascht vom langen Weg zum Baurecht. Ungeachtet dessen hält die Firma an der Investition in Starkenberg fest. Wie berichtet, soll aus der heutigen Ferkelaufzucht mit etwa 3000 Tieren in Eugenschacht Mastställe für rund 4500 Sauen entstehen.

Zukünftig bessere Bedingungen für Mensch und Tier

Daran ändere auch die Ankündigung des Altenburger Schlachthofs, keine Schweine mehr zu verarbeiten, nichts. „Wir sind sowieso Kunden im Schlachthof Weißenfels und auch vertraglich an die Firma Tönnies gebunden“, so Krause, der darüber hinaus von der besseren Qualität der dortigen Schlachtungen im Vergleich zu Altenburg überzeugt ist. Die längere Anfahrt, sei zudem für seine Firma vernachlässigbar, weil vom Hauptsitz – dem Döbelner Ortsteil Zschäschütz – aus gedacht, beide Schlachthöfe über die Autobahn nahezu gleichweit weg sind, begründet Krause.

Mit der Investition in Eugenschacht werden sich laut Investor die Bedingungen für die Tiere und die Menschen in der Nachbarschaft verbessern. So sei etwa vorgesehen, den Schweinen 20 Prozent mehr Raum zu geben, als vorgeschrieben, sagt Krause. Für die Anwohner werde sich die Geruchsbelastung deutlich verringern. Dafür sollen dann der Einbau der verlangten Abluftreinigung und das Verschließen der momentan offenen Gülle-Speicher-Becken sorgen.

Von Jörg Reuter