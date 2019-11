Altenburg

CDU-Landeschef Mike Mohring teilt den Eindruck vieler Bürger, dass das Altenburger Land seit dem Mauerfall von der Politik vernachlässigt wurde. In einem Interview, das er der OVZ vor den Landtagswahlen gab, spricht der 47-Jährige über eine verstärkte Förderung, aber auch über Lehrermangel, den Zubringer zur A 72 und eine Expressverbindung nach Leipzig.

Das Altenburger Land gilt als strukturschwache Region, sogar als abgehängt. Wie wollen Sie das ändern?

Durch eine neue Zuwendung für Ostthüringen und eine neue Zuwendung für das Altenburger Land. Ich teile die Ansicht vieler Leute in der Region, dass in den letzten 30 Jahren eine Menge verpasst wurde, um die Regionen gleichwertig zu fördern.

Neue Expressverbindung nach Leipzig

In den meisten dieser Jahre hatte Thüringen einen CDU-Ministerpräsidenten.

Absolut. Ich möchte nichts beschönigen was war. Aber es geht darum, was kommt. Ich möchte für eine Politik stehen, die den Ostthüringern die Sorge nimmt, dass für sie gefühlt Thüringen am Hermsdorfer Kreuz endet. Dazu gehört, dass Behörden, Teile von Ministerien nach Ostthüringen verlagert werden, das Entscheidungen hier in der Region getroffen werden. Ich möchte, dass wir die Verkehrsanbindungen nicht von Erfurt aus betrachten, sondern auch nach Leipzig sehen. Einer unserer Vorschläge ist, eine Expressverbindung von Plauen über Ostthüringen bis nach Leipzig einzurichten, damit die Altenburger schneller von den ICE-Verbindungen ab Leipzig profitieren können.

Neues Heimatressort für Ostthüringen

Welche Behördenverlagerungen könnten das denn sein?

Wir haben die Idee eines neuen Heimatministeriums, als Zuordnung zum Innenressort. Und diesen Geschäftsbereich würde ich gern in Ostthüringen ansiedeln. Vorbild ist das Heimatministerium, das Markus Söder in Bayern geleitet hat. Dessen Hinwendung in die ländlichen Räume, seine Dezentralisierungsidee kann man gern 1:1 übernehmen.

An welcher Stelle würden Sie denn als verantwortlicher Politiker die stärkere Zuwendung für Ostthüringen ansiedeln?

Ganz vorn. Ich persönlich habe drei große Themen. Bildung, Sicherheit und die Versöhnung von Stadt und Land und dort gehört das rein. Vor der Wahl und danach. Von Erfurt nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen sich doch auch Süd- und Nordthüringen. Diese drei Regionen müssen höchste Priorität und Aufmerksamkeit haben.

A-72-Anbindung muss in Berlin eingefordert werden

Höchste Priorität sollte schon seit Jahren die Anbindung Altenburgs an die Autobahn 72 bei Frohburg haben. Nur es gibt sie nicht.

Immerhin hat es der CDU-Bundestagsabgeordnete Volkmar Vogel geschafft, dass dieses Projekt im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes steht. Das ist die Grundlage für alles. Jetzt kommt es darauf an, dass es eine arbeitsfähige Landesregierung gibt, die auf Augenhöhe die Umsetzung in Berlin einfordern kann, dass die Anbindung zum Beispiel auch ausfinanziert ist.

Sie haben kürzlich dem Altenburger Land versprochen, von den Strukturhilfen beim Kohleausstieg doch noch etwas abzubekommen. Können Sie etwas ähnliches auch beim Autobahnanschluss zusichern?

Dass es in dieser Wahlperiode zu einer verbindlichen Planung kommt, mit der auch jeder einen Zeitplan kennt, wann es losgeht und wann es fertig ist, mich dafür einzusetzen, das kann ich zusichern.

Unmögliche Zustände bei Lehrerbewerbungen

Sie haben sich in Altenburg vor der Wahl lange mit Bürgern unterhalten. Was waren dort die wichtigsten Themen?

Genau das, worüber wir bis jetzt geredet haben. Infrastrukturanbindung, Kohleausstiegshilfen, Vernachlässigung der Region. Und die großen Themen – die Einführung der Grundrente und Bildung. Eine junge Frau schilderte mir, dass sie sich seit Wochen im Schulamt Gera um eine Lehrerstelle beworben hat und einfach keine Antwort bekommt. Angesichts des Lehrermangels ist dies ein unmöglicher Zustand.

Wie können sich diese Zustände ändern?

Ich möchte, dass wir den Schulleitungen eigene Sachkosten und Personalbudgets geben, damit sie die Lehrer, die sie benötigen, selber einstellen können. Ich möchte, dass die Verfahren zur Einstellung schneller laufen. In Sachsen kann man sich mit einem Zwischenzeugnis bewerben, in Thüringen ging das bisher nicht. In Sachsen gibt es sofort die Wunschschule, unbefristete Einstellung und Verbeamtung. In Thüringen gibt es Wartelisten oder eben auch gar keine Antworten. Die Folge ist, dass die Leute weggehen. Wir wollen, dass sie hierbleiben. Für Lehrer an Schulen im ländlichen Raum schlagen wir Zuschläge vor, dass der Wegeaufwand vergütet wird und Schule im Dorf auch Zukunft hat.

Von Jens Rosenkranz