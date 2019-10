CDU-Landeschef Mike Mohring hat bei einem Gespräch in der OVZ-Redaktion versprochen, dass das Altenburger doch noch an den Strukturhilfen beim Kohleausstieg beteiligt wird. Kategorisch schloss der Spitzenkandidat zur Landtagswahl am Sonntag eine Koalition mit den Linken und der AfD aus.