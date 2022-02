Altenburg

Am Montagabend sind in Altenburg erneut „Montagsspaziergänger“ und Gegendemonstranten aufeinandergetroffen. Die Begegnung verlief jedoch ohne Ausschreitungen. Im Gegenteil: Lange blieben die Lager auf Abstand, denn die „Spaziergänger“ machten zunächst einen größeren Bogen um den angemeldeten Gegenprotest, der vor dem Rathaus Position bezogen hatte. Die versammelten Corona-Maßnahmen-Kritiker bogen, vom Vorplatz der Brüderkirche kommend, bereits in die Klostergasse ein und schlängelten sich über Topfmarkt und Moritzstraße zur Schmöllnschen Straße, von dort über den Johannisgraben zurück zur Kirche. Die Versammlungsbehörde schätzte deren Zahl auf rund 1500.

Rund 40 Gegendemonstranten

Eine angemeldete Gegendemonstration mit sicht- und hörbaren Botschaften fand vor dem Rathaus statt. Quelle: Kay Würker

Zum Gegenprotest hatten sich rund 40 Personen versammelt, wobei Demo-Anmelder Torge Dermitzel diesmal Unterstützung von Gleichgesinnten aus Meuselwitz bekam, die sich mit den Altenburgern verbündet hatten. Per Lautsprecher warnten sie davor, mit Corona-Leugnern und Rechtsextremisten zu laufen, nannten dabei die Freien Sachsen und das Bürgerforum Altenburger Land in einem Atemzug.

Polizei sperrt mit Fahrzeugen und Gittern ab

Polizeifahrzeuge teilten den Markt. Quelle: Kay Würker

Die Polizei war wieder mit zahlreichen Einsatzkräften präsent. Mit sechs Fahrzeugen, lückenlos geparkt, sowie Absperrgittern hatten die Beamten den Markt am Rathaus geteilt und die Lager getrennt. Als sich die „Spaziergänger“ schließlich zum Abschluss auf dem Markt versammelten, blieb die Begegnung vor allem akustisch: Mit Pfiffen und Rufen im Chor versuchten die Corona-Kritiker, die Lautsprecher des Gegenprotests zu übertönen.

Rund 1500 Kritiker der Corona-Regeln versammelten sich auf dem Altenburger Markt. Quelle: Kay Würker

Als stillen Kontrast zu diesen Montagsereignissen hatte erneut die evangelische Kirchgemeinde die Brüderkirche geöffnet. Das Friedensgebet um 18 Uhr ist inzwischen zur einer Konstante geworden.

Dutzende besuchten auch das Friedensgebet in der Brüderkirche. Quelle: Kay Würker

Von Kay Würker