Meuselwitz

Zwei Kerzen brennen, jemand hat einen Strauß roter Rosen auf einen schmalen Grünstreifen gleich an der Landstraße in Neupoderschau gelegt. Sichtbare Zeichen der Trauer um einen Menschen, der am Sonntagnachmittag dort bei einem Verkehrsunfall zu Tode kam. Die Anwohner rings um die Unfallstelle in dem Meuselwitzer Ortsteil sind am Tag danach noch sichtlich betroffen und traurig. „Der Schock sitzt uns heute noch in den Gliedern“, sagt Rocco Rose. „Wir sind sehr mitgenommen, das alles tut uns furchtbar leid. Wir haben ja noch so gehofft, dass er überlebt.“

Ford erfasst Moped

Der 54-Jährige ist, wie die anderen Nachbarn auch, gegen 17.20 Uhr von einem fürchterlichen Knall aufgeschreckt worden und gleich vor die Tür gelaufen. Was war passiert? Ein 56-Jähriger war mit seinem Moped aus Richtung Nißma gekommen und nach links auf die Landstraße nach Meuselwitz aufgefahren. Dort wurde er urplötzlich von einem Ford erfasst. Sein Krad landete neben der Straße, der Fahrer blieb einige Meter vom Aufprallort entfernt auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Fahrzeugs, das unmittelbar danach an der Unfallstelle hielt, alarmierte die Rettungskräfte. Der 35-jährige Ford-Fahrer erlitt einen Schock, ebenso sein 11-jähriger Sohn, der sofort laut weinte, was die dramatische Situation noch verstärkte.

Noch vor Ort wurden der Schwerverletzte reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Dennoch erlag er laut Polizeiangaben dort seinen schweren Verletzungen. Der Ford-Fahrer und der Elfjährige wurden vor Ort medizinisch betreut. Sie blieben nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich unversehrt. Die Landstraße war für circa zwei Stunden voll gesperrt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Kreuzung hat es in sich

Nach Angaben des Ford-Fahrers soll das Unfall-Opfer urplötzlich auf die Landstraße aufgefahren sein, sodass er keine Chance hatte, ihm auszuweichen. Die Kreuzung hat es ohnehin in sich. Wer von Nißma kommt, muss einem Spiegel vertrauen, weil er den Verkehr aus Richtung Meuselwitz erst dann einsehen kann, wenn er schon fast auf der Straße steht.

Rocco Rose bezeichnet die Kreuzung deshalb als eine Katastrophe. Erst vor einem halben Jahr habe es dort schon einmal gekracht, weil ein Fahrzeug schon zu weit auf der Landstraße stand, um nach links sehen zu können. Der Spiegel werde zum Beispiel bei Mäharbeiten angefahren und verstellt, sodass man ihm nicht vertrauen könne, sagt Rose. Viele hier hätten Angst, dort aus Richtung Nißma nach links abzubiegen. „Das ist doch kein Zustand.“

Von Jens Rosenkranz