Beide Verdächtigen schweigen weiter – bislang noch keine Spurenauswertung

Altenburg

Im Mordfall Südost hüllen sich die beiden Verdächtigen weiter in Schweigen. Das sagte Sven Schroth, Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera, der OVZ auf eine Anfrage. Die Polizei hatte am 23. Februar die Leiche eines 52-Jährigen in dessen Wohnung in der Pappelstraße gefunden (OVZ berichtete). Wenig später wurden zunächst ein 18-Jähriger und ein 23-Jähriger festgenommen, letzterer wurde aber wieder freigelassen, da gegen ihn zunächst kein Tatverdacht bestand. Gegen ihn erging am 2. März dann doch Haftbefehl. Beide stammen aus dem Altenburger Land. Nähere Angaben machte Schroth nicht. Die Staatsanwaltschaft geht von gemeinschaftlich begangenem Mord aus.

Keine Infos zum Tathergang

Beide Verdächtige haben sich zum Tatvorwurf bislang nicht eingelassen, sagte Schroth. Deshalb könne er auch keine näheren Informationen zur Todesursache und zum Tathergang machen, da es sich hierbei um Täterwissen handelt. Aktuell lägen die Ergebnisse der Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren noch nicht vor. Sobald es diese gebe, könne mit einer zeitnahen abschließenden Entscheidung im Verfahren gerechnet werden. Einen Zeitpunkt dafür könne er nicht nennen.

Allerdings könnte der Staatsanwaltschaft nun langsam die Zeit davonlaufen, weil die U-Haft vom Tag des Haftbefehls bis zum Beginn der Hauptverhandlung auf sechs Monate begrenzt ist. Diese Frist ist Ende Mai bereits zur Hälfte abgelaufen.

Von Jens Rosenkranz