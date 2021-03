In den Prozess um den Mord an einem 52-Jährigen rückt urplötzlich ein alternatives Café in Altenburg. Dass die Miete für diesen Jugendtreff über den Alkoholverkauf eingespielt wird, ist dabei nur eine merkwürdige Randerscheinung. Hinzu kommt, dass der Hauptverdächtige dort das Hausrecht hatte und nun einen Ursti Schraubendreher als Mittäter belastet.