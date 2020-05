Morgendlicher Feuerwehreinsatz am Theater in Altenburg

Altenburg

Passanten schauten am Freitagmorgen besorgt in Richtung des Altenburger Theaters. Gegen 9 Uhr waren dort Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr vorgefahren. Laut Pressestelle des Landratsamts soll der Einsatz aufgrund eines Feueralarms zustande gekommen sein. Auslöser sei eine defekte Brandmeldeanlage gewesen, berichtete Sprecherin Jana Fuchs. Auch Mitarbeiter des Theaters bestätigten den Defekt. Der Fehler an werde nun behoben. Da das Theater derzeit saniert wird, verbunden mit Staub und Gasen, könnte der Fehlalarm auch mit den Bauarbeiten in Verbindung stehen.

