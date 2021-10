Motorclub Schmölln feiert 60. Geburtstag

Schmölln

Die 60 Jahre hatte der Motorclub Schmölln bereits im vergangenen Jahr erreicht. Damals musste die geplante Jubiläumsfeier jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Das Fest wird nun am 6. November nachgeholt – schließlich ist das langjährige Bestehen ein Grund zum Feiern und außerdem ein Anlass, um über die guten und die schlechten Zeiten des geschichtsträchtigen Vereins zu sprechen.

Die ersten Jahre des Vereins in den Sechzigern

Denn der aktuell aus 52 Mitgliedern bestehende Verein hatte schon bessere Zeiten: Im Jahr der Gründung 1960 verzeichnete er 35 Mitglieder, drei Jahre später hatte sich die Zahl der Motorfreunde mit 96 Mitgliedern bereits fast verdreifacht. Ins Leben gerufen hatte den Motorclub damals Klaus Burkhard. „Er ist der einzige Überlebende seit Gründerzeit“, erzählt Jürgen Schröter, der seit vier Jahren Vereinsvorsitzender des MC Schmölln ist. Damals trug der Verein den Namen „MC Theodor Körner“, benannt nach dem 1791 geborenen Dresdner Schriftsteller, der durch seine patriotischen Gedichte zu einer nationalen Leitfigur wurde. 1965 wechselte die Trägerschaft des Vereins – und der MC Schmölln bekam seinen heutigen Namen.

Viel ist in den 60 Jahren passiert: Jürgen Schröter hat an einer Info-Tafel etliches Material zur Vereinstätigkeit des MC Schmölln zusammengestellt. Quelle: Andy Drabek

Rennen mit bis zu 3000 Zuschauern

„Damals war der Motorclub bereits so groß, dass er in vier Sektionen unterteilt wurde“, erzählt Schröter. Eine Sektion bildete der sogenannte „Carwagen Sport“ mit damals 13 Carwagen, „heute bekannt als Karts“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Bis Mitte der Siebziger habe der Verein 15 Rennen in Schmölln und Umgebung veranstaltet. „Da kamen bis zu 3000 Zuschauer“, so der Vereinschef. Dann mussten die Rennen aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen eingestellt werden. „Da war außer Strohballen und Autoreifen keine Sicherung“, sagt Schröter.

Wettkämpfe auch außerhalb der Region

Weiterhin gab es noch die Sektion „Trialsport“. Laut Schröter handelte es sich dabei um etwas Ähnliches wie Motorcross, womit man über schwieriges Gelände fuhr. „Dabei war Geschicklichkeit gefragt“, sagt er. Zusammen mit der Sektion „KFZ-Veteransport“, darunter fielen Fahrten mit Oldtimern, hatten diese drei Sektionen vor der Wende so viel Erfolg mit ihren Veranstaltungen, dass der MC Schmölln an Bezirks- und DDR-Meisterschaften teilnehmen durfte. „Dadurch waren die Wettkämpfe nicht mehr territorial begrenzt“, erklärt Vereinschef Schröter.

Nach der Wende 1989

1989 kam dann der große Bruch, sagt Schröter. „Die aktiven Motorsportler beendeten ihre Karriere“, erklärt er. Zum einen aus finanziellen Gründen, das Ganze war teurer als in der DDR, zum anderen waren die Sportler zu alt geworden. So fielen die drei großen Sektionen nach der Wende weg, übrig blieb nur die vierte: Motortouristik und Camping. Daraus bildete der Verein anschließend sein neues Profil.

Seitdem liegt ein Fokus des Motorclubs auf der Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung, die unter dem Titel „Sicher mobil“ läuft. Aber auch Kinder- und Jugendarbeit sei ein großer Teil des Vereins geworden, sagt der Vereinsvorsitzende. „Pro Jahr veranstalten wir etwa 20 bis 25 Fahrradturniere mit Kindern der vierten Klasse.“ Das Programm „Frauen wieder ran ans Steuer“ bietet der Verein ebenso an. Zielpersonen seien Frauen mit Fahrerlaubnis, die lange nicht Auto fuhren und nun wieder müssen, erklärt er.

Neue Schwerpunkte

„Seit drei Jahren haben wir auch wieder zwei Motorsportler“, erzählt Schröter, „aber die stehen finanziell auf eigenen Beinen.“ In Zukunft wolle man bei den verkehrserzieherischen Maßnahmen auch einen Schwerpunkt auf sogenannte Pedelecs legen. Das sind E-Bikes, die maximal 25 Kilometer pro Stunde fahren können. „Die nehmen im Straßenverkehr immer mehr zu“, so Schröter. Ältere Leute seien mit dieser Technik oft überfordert.

Wer weiß, für welches Fortbewegungsmittel Schulungen gefragt sein werden, wenn der Verein seinen 70. Geburtstag feiert – der MC Schmölln scheint es gewohnt zu sein, immer – den Umständen entsprechend – weiterzumachen.

Von Friederike Pick