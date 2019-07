Schmölln

Eine Motorradfahrerin ist in Schmölln mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die Frau bremste am Donnerstagnachmittag stark, weil vor ihr der Verkehr in der Bergstraße zum Stehen kam, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Dabei verlor sie demnach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr. Unklar war zunächst, wie alt die Frau ist. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von ovz