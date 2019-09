Kosma

Im Krankenhaus endete am Freitag für einen Motorradfahrer eine Fahrt in Richtung Schmölln. Der 49-Jährige war auf der Bundesstraße 7 aus Richtung Altenburg unterwegs, als ihm in Höhe der Einmündung nach Kosma plötzlich ein Autofahrer die Vorfahrt nahm, berichtete am Montag die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Der Unfallverursacher, ein 71-Jähriger in einem Opel, war in der Gegenrichtung gefahrern und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Der Biker stürzte, zog sich Verletzungen zu.

Von OVZ