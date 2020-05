Mühlgrabenbrücke in Münsa abgerissen

Münsa

Die alte Brücke über den Mühlgraben in Münsa ist Geschichte. Bereits in der vergangenen Woche wurde der Überbau abgerissen und von den Widerlagern sind derzeit nur noch die Stümpfe zu sehen. „Das wäre überhaupt nicht mit einer einseitigen Sperrung gegangen“, meint Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) mit Blick auf die Umleitung, die Nutzer der stark befahrenen B 180 bis Oktober in Kauf nehmen müssen. Teile der Brücke waren immerhin über 200 Jahre alt und dem hohen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen.

Immer fließend Wasser für den Mühlenstrom

Ein Bagger des Frohburger ARLT Bauunternehmens ist momentan das einzige Fahrzeug, das den Mühlgraben auf direktem Wege queren kann. „Nach dem Abriss der Widerlager wird mit der Bohrpfahlgründung begonnen“, erklärt Ulrich Wenzlaff vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Auf diese Weise werden für den Neubau der Brücke tief liegende, tragfähige Bodenschichten erreicht. Der Mühlgraben muss für dieses Vorhaben vorübergehend verrohrt werden, denn auch während der rund sechsmonatigen Bauzeit ist der ungehinderte Wasserfluss stets zu gewährleisten. Immerhin produzieren sowohl die Mühle in Münsa als auch die in Schelchwitz über den Mühlgraben Strom.

Von Dana Weber