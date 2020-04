Posterstein

Das Team des Museums Burg Posterstein bereitet derzeit die Wiedereröffnung des Museums vor. Im Augenblick gilt es, in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden des Altenburger Landes die Erfüllung der geforderten Hygiene-Auflagen zu organisieren. Mit Rücksicht auf die dann aktuelle Situation rechnet das Museum damit, Mitte Mai mit Einschränkungen zu öffnen.

Die Foto-Ausstellung „Landschaft nach der Wismut – Fotografie von Karl-Heinz Rothenberger“ wird dann auf jeden Fall noch zu sehen sein. Geplant ist, die Ausstellung bis Sommer zu verlängern, sodass allen, die in den drei Wochen nach Eröffnung noch nicht die Möglichkeit zum Besuch hatten, genügend Zeit dazu bleibt.

Wiedereröffnung mit Einschränkungen

Die nächste geplante Ausstellung „ Peter Zaumseil und Ludwig Laser zum 125. Geburtstag – Malerei, Grafik und Keramik“ wird voraussichtlich auf Sommer-Ende verschoben.

Nach aktuellem Stand können alle Veranstaltungen, Führungen und Kindergeburtstage weiterhin nicht stattfinden.

Das Museum wird alle weiteren geplanten Aktivitäten an die jeweilige aktuelle Lage anpassen und darüber informieren. Das Museumsteam ist weiterhin wie gewohnt online für Besucher da und gibt Einblicke in die Ausstellungen, Forschung und tägliche Arbeit.

Bis zur Wiedereröffnung sind die beiden Online-Ausstellungen des Museums auf Website und Blog eine Einladung zur Überbrückung dieser Zeit:

Landschaft nach der Wismut – digital

Die mitwachsende digitale Begleitausstellung zur Sonderausstellung „Landschaft nach der Wismut – Fotografie von Karl-Heinz Rothenberger“ ist inzwischen auf fünf Teile angewachsen, die sich ausführlich mit dem Uranerzvorkommen in unserer Region beschäftigen. Dabei beginnt das Museum in der Zeit des Heilbades Ronneburg und endet beim aktuellen Stand der Sanierung der Wismut GmbH. Weiterhin sind Interview-Reihen und Gastbeiträge geplant.

#schlössersafari virtuell, weltweit

Das Museum zeigt auf seiner Website außerdem gerade die digitale Ausstellung „#schlössersafari virtuell, weltweit“. Zu sehen sind inzwischen rund 40 Fotos von Burgen und Schlössern aus ganz Europa. Was 2019 als digital-analoge Foto-Ausstellung #schlössersafari im Museum Burg Posterstein begann, ist inzwischen zu einer lebendigen Community geworden. Auf Instagram und Twitter wird der Hashtag #schlössersafari aktiv genutzt, um Fotos von sehenswerten Schlössern, Burgen und Parks zu teilen.

Aktuell sind allein auf Instagram über 5800 Bilder unter dem Stichwort #Schlössersafari zu finden. Jeder kann mitmachen: Wer auch auf der Ausstellungsseite präsent sein möchte, sollte nicht nur den Hashtag #Schlössersafari verwenden, sondern dem Museum darüber hinaus ein Foto per Mail an schloessersafari@burg-posterstein.de zusenden und in einem kurzen Text umreißen, warum man gerne fotografiert, wie man seine Ausflüge plant und warum man seine Bilder im Internet teilt.

Gewinner von Osterferienquiz ermittelt

Darüber hinaus informierte das Museum, dass Saskia Kurt aus Berga/Elster das digitale Osterferien-Quiz „Schafe fürs Leben – Warum gehört das Lamm zum Osterfest?“ gewonnen hat. Sie und ihre Familie erhalten eine Familien-Clubkarte im Wert von 40 Euro. Mit ihr haben zwei Erwachsene und Kinder ein Jahr lang Eintritt in die Burg und zu den Ferien-Veranstaltungen. Sie gilt ab Wiederöffnung des Museums.

