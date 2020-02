Museum Burg Posterstein hat Vorbildfunktion

Posterstein

Sechs Ausstellungen, zwei Wanderschauen, neue Formate: Das Jahresprogramm im Museum Burg Posterstein ist durchaus ambitioniert.

Ausgefallene Formate sichern Position

OVZ-Redakteur Bastian Fischer. Quelle: Mario Jahn

Dass man hier weit mehr als große Worte oder gar Wunschdenken aufbietet, belegt der Blick auf vergangene Jahre. Immer wieder konnte die kleine Einrichtung im Süden des Kreises mit Kreativität und ungewöhnlichen Herangehensweisen punkten. Auf der Habenseite stehen da etwa der „#Salon Europa“. der auf Basis der historischen Salonkultur brandaktuelle Themen in zeitgemäßer Form präsentierte – und die Besucher unmittelbar in die Ausstellung einband. Am anderen Ende des Spektrums bot dagegen das 2019 erstmals abgehaltene Steckenpferd-Turnier eine Mords-Gaudi gerade für kleine Besucher.

Vorreiterrolle im digitalen Bereich

Zur besonderen Stellung der Einrichtung trägt daneben bei, dass man bereits seit Jahren technologisch vorneweg marschiert: Das verhältnismäßig kleine Team hat eine beachtliche Präsenz in den sozialen Medien erreicht und kann Reichweiten vorweisen, mit denen man regelmäßig sogar deutlich größere Häuser auf die Plätze verweist. Ein Umstand, von dem sich manch andere Einrichtung im Kreis eine Scheibe abschneiden kann. Da darf man gespannt sein, womit die Macher als nächstes überraschen! Seite 15

Von Bastian Fischer