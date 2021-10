Museum digital: Burg Posterstein, ein „Vorzeigebeispiel“

Posterstein

Die Burg in Posterstein kennt so ziemlich jeder in der Region. Ikonisch steht der Turm auf der Anhöhe, ragt über die Landschaft hinaus. Die alten Gemäuer haben Geschichte und erzählen sie auch – hinter den dicken Mauern der kleinen Anlage befindet sich das Museum.

Dort ist unter anderem Marlene Hofmann unterwegs. Sie gehört zum Team des Museums. Zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen kümmert sie sich mit um die Burg und die Ausstellungen. Derzeit findet sich in Posterstein, neben der Dauerausstellung, auch ein Teil der Sonderausstellung „Grünes im Quadrat – Historische Gärten im Altenburger Land“, einer Zusammenarbeit von vier Museen aus dem Altenburger Land. Und die hat, gerade durch die Arbeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Burg, ganz schön für Wirbel gesorgt. Mit dem Hashtag #GartenEinsichten ging die Ausstellung online an den Start.

#GartenEinsichten wurde ausgezeichnet

Dafür gab es jetzt einen Preis. Der „DigAMus“-Award honoriert die besten digitalen Projekte der Museen. Die Mitmach-Aktion #GartenEinsichten zur Ausstellung der Postersteiner erzeugte in den sozialen Medien wie Twitter, Instagram und Facebook große Resonanz. Die Kategorie „Social-Media“ ging ans Team der Burg.

Dahinter steckt: Arbeit. Allerdings eine, die Spaß macht, erklärt Marlene Hofmann. „Ich werde oft gefragt, wie ich das schaffe. Aber ich mache es nicht allein und es ist einfach im Arbeitsalltag integriert.“ Seit 2015 ist Marlene Hofmann in der Burg, zusammen mit der Erfurterin Christine Nienhold hat sie die aktuelle Sonderausstellung in Posterstein kuratiert. „Der Bildungsauftrag des Museums endet nicht in der Burg“, erklärt sie die Relevanz der Digitalisierung von Museen. „Unsere Webseite und der Blog sind dafür eine gute Basis. Da haben wir Ansprüche einer gewissen Aktualität, die aber dauerhaft sein soll.“ Heißt: Was mit den Ausstellungen und Forschungen an Ergebnissen entsteht, soll mit deren Ende nicht verschwinden, sondern nachhaltig bleiben – im Web. „Wer etwas dazu sucht, soll es zum Beispiel auf unseren Blog wieder finden“, sagt Hofmann.

Digitales Arbeiten ist für das Museum nicht neu, sagt Hofmann. Man sei, mit dem Aufkommen des Internets, eines der ersten gewesen mit einer eigenen Website. „Darin liegt also eine lange Erfahrung. Auch einen Blog gibt es schon seit zehn Jahren.“ Fast ebenso lange ist die Burg bei Twitter und Facebook, auch bei Instagram und Pinterest gibt es Accounts – mit mehreren tausend Followern. Was online geht, entscheidet das Team intuitiv.

Allerdings gibt es für jede Art des Mediums auch einen eigenen Post. Was also bei Twitter auf maximal 280 Zeichen oder einem Bild passiert, sieht bei Facebook anders aus. Die Beiträge zu #GartenEinsichten finden sich dort überall. Dennoch gilt auch hier der Blog als Grundstein für den Erfolg der Aktion. „Wir mussten damit nicht bei Null anfangen, das Publikum ist schon da.“

Und das hat mitgemacht, was nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, meint Hofmann. Unter dem Hashtag wurden bei Twitter, Instagram und Co. Bilder gekennzeichnet – „Und das ist das Tolle, da kommen wirklich Garteneinsichten!“ – die wiederum auch zu einem Stück der Ausstellung wurden. In der Burg laufen einige Bilder, von Hofmann ausgewählt, über einen Bildschirm. Es ist eine Mischung aus privaten Gärten und Parks, sie kommen von überall her. Eine Aktion, die funktioniert. Auch das habe die Jury mit in die Bewertung genommen.

Imagearbeit und Vernetzung über Social-Media

Aber es geht natürlich um mehr als Interaktion auf den sozialen Medien, erklärt Hofmann. Es geht genauso um Vernetzung mit anderen Museen, Forschenden und Besuchern. Und es geht ums Image. „Wir fragen unsere Besucher, wie sie auf uns aufmerksam wurden. Und da kommen eigentlich immer die gleichen drei Punkte. Über das Schild an der Autobahn, sie waren bereits mal da – oder eben über das Internet“, so Hofmann. Die Beiträge im Namen der Burg sind nahbar und persönlich. Dieses Bild lässt sich transportieren, weil das Team klein ist, das Museum eher familiär. So soll es auch sein.

„Es passt einfach zu uns“, meint Hofmann. Eine Institution mit 300 Mitarbeitern müsse da ganz anders agieren, da ist der Dienstweg oft einfach länger. In Posterstein ist sie die letzte, die auf das schaut, was online geht. Ein bisschen stolz klingt sie, als sie erklärt, dass die digitale Arbeit des Museums auch als „Vorzeigebeispiel“ genannt wird.

Die Homepage des Museums Burg Posterstein findet sich unter www.burg-posterstein.de. Dort verlinkt ist auch der Blog, der mit informativen Beiträgen, auch über die Garten-Tradition, gefüllt ist. Neu ist dort auch ein Podcast. Die Ausstellung „Grünes im Quadrat“ läuft noch bis zum 14. November im Lindenau-Museum Altenburg, dem Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg, dem Museum Burg Posterstein und dem Naturkundemuseum Mauritianum.

