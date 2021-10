Musical „Mein Freund Bunbury“ überzeugt in Altenburg mit viel Lebendigkeit und Aktion

Altenburg

„Das Ziel der sozialen Komödie ist, ein Spiegel der Sitten zu sein und nicht die Moral zu verbessern.“ Der dies schrieb, war der englische Dichter Oscar Wilde (1854 – 1900). Besonders durch seine Salonkomödien wurde er weltbekannt und sie waren etwas, das viele Komponisten reizte, sie mit Musik zu versehen. Das geschah fünf Jahre nach seinem Tode zum ersten Mal durch Richard Strauss mit seiner Oper „Salome“ und endete noch nicht mit Gerd Natschinskis Musical „Mein Freund Bunbury“ im Jahre 1964 am Metropoltheater in Berlin. Es wurde zum erfolgreichsten Musical in der DDR.

Und Altenburg hatte ein gerüttelt Maß Anteil daran, denn nicht lange nach der Berliner Uraufführung öffnete sich der Bühnenvorhang am Landestheater Altenburg für eine Altenburger Premiere. Und nun gab es am Sonntagabend erneut eine. Und was für eine gute! Sie hat das Zeug, zu einen Höhepunkt der jetzigen Spielzeit zu werden, sowohl musikalisch als auch inszenatorisch.

Musikalisch wohl gefeilt

Helmut Bez und Jürgen Degenhardt haben Oscar Wildes Text „Bunbury“ vor über 50 Jahren frei bearbeitet und in Szene gesetzt. Gerd Natschinski hat alles musikalisch bearbeitet und die Musik aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts geholt. Da werden damalige Modetänze wie Blackbottom und Charleston wieder modern und Tangos und Walzer tauchen auf. Das ist alles musikalisch wohl gefeilt und unter Thomas Wickleins Händen bestmöglich geformt. Und er gibt in der Programminformation noch ausführliche Einschätzungen über den musikalischen Charakter der so erfolgreichen Musik Gerd Natschinskis. Er sagte selbst über seine Musik: „Dieses Musical ging um die Welt, fand einen Abstecher auch in den USA und wurde nun in Altenburg zum vierten Male inszeniert. Und es mutet wie ein Treppenwitz der Geschichte an, dass zum diesjährigen Tag der deutschen Einheit dieses Ereignis in Altenburg mit dem bekanntesten Musical der DDR gefeiert wurde.“

Warum eigentlich nicht? Die Orchestermusiker, die große Gruppe der Sänger und Darsteller und das Publikum fanden Gefallen am Stück und an dem, was auf der Bühne geschah. Dafür verantwortlich war neben Thomas Wicklein AnnaLisa Canton als Regisseurin und Choreographin, die viel Lebendigkeit und Aktion auf die Bühne brachte und für alles etwas mehr Raum gebraucht hätte. In den in allen Bildern gleichbleibenden sehr sachlichen Bühnengestaltungen blieb zu wenig Raum für größere Arrangements, so dass sich choreographisch manches wiederholte.

Alle haben Anteil an erfolgreichem Abend

Das war aber nicht entscheidend für den erfolgreichen Abend, an dem alle Sängerinnen und Sänger gleichen Anteil hatten an dem erfreulich hohen gesanglichen und darstellerischen Niveau. Das waren in der Reihenfolge des namentlichen Tableaus im Programmheft: Johannes Pietzonka als Jack Worthing, Miriam Zubieta als Cecily Cardew, Kai Wefer als Algernon Moncrieff, Eva-Maria Wurlitzer als Lady Auguste Bracknell, Claudia Müller als Gwendolen, Johannes Beck als Frederic Chasuble, Mechthild Scrobanita als Leatitia Prism und Johannes Emmrich als Jeremias John, wobei Eva-Maria Wurlitzer und Johannes Emmrich am sichersten Sprechweise und Gebaren der altenglischen Mittel- und Oberschicht trafen.

Die ursprüngliche Partitur ist für ein sehr großes Orchester angelegt. Die Coronabedingungen verlangten eine Reduzierung des Orchesters. Olav Kröger kam dem nach und schuf eine Fassung für Kammerorchester mit dynamisch wirksamem Arrangement.

Noch sieben Vorstellungen bis Weihnachten

Und was ist nun mit Bunbury? Eigentlich nichts. Es ist eine erdachte Person, deren man sich bedient, wenn man etwas tun möchte, was geheim bleiben soll. Man nennt es „Bunburisieren“. Doch wer dies heute pflegen möchte, muss sich eine Person mit einem deutschen Namen ausdenken. Der Verfasser dieses Textes hat schon einen.

Weitere Termine im Altenburger Theaterzelt: Donnerstag, 7. Oktober, 14.30 Uhr, Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, Sonnabend, 9. Oktober, 19.30 Uhr, Sonntag, 10. Oktober, 18 Uhr, Donnerstag, 14. Oktober, 14.30 Uhr, Freitag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, Sonnabend, 25. Dezember, 18 Uhr.

Von Manfred Hainich